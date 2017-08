Prügelei am Dahlener Schwanenteich

Dahlen. Am Schwanenteich in Dahlen hat es Dienstagnacht gegen 0.20 Uhr eine Schlägerei zwischen einer Gruppe von Deutschen und Ausländern gegeben. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 43-jähriger Deutscher die vier Ausländer angesprochen haben.

Mann in den Teich gestoßen

Dabei seien nach Aussagen des Mannes keine ausländerfeindlichen Worte gefallen. Einer von den Afghanen sei daraufhin wütend geworden und ging auf den 43-Jährigen zu und hätte versucht, ihm eine glühende Zigarette in das Gesicht zu drücken. Daraufhin sei es zwischen den beiden zu einer Rangelei gekommen, in deren Folge der Deutsche den Afghanen in den Teich stieß. Des Weiteren kam es zu einer Schlägerei zwischen den vier Ausländern und sieben Deutschen. Nachdem die Polizei eingetroffen war, versuchten einige zu flüchten, konnten allerdings in der Nähe gestellt werden. Dabei handelte es sich um vier männliche afghanische Asylbewerber im Alter von 16, 17 und 18 Jahren. Der 17-Jährige hatte einen Rucksack bei sich. Darin befanden sich Bekleidungsgegenstände sowie mehrere Mobiltelefone, darunter zwei Smartphones.

Verletzte Personen

Bei den Deutschen handelte es sich um drei weibliche Personen im Alter von 14 und 18 Jahren sowie um vier männliche im Alter von 43, 31, 31 und 18 Jahren. Diese trugen leichte Verletzungen davon, die ambulant behandelt wurden. Zwei mussten vorsorglich zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Alle Beteiligten standen unter Alkohol.

Die Polizei will nun die widersprüchlichen Angaben der Beteiligten klären und auch nach dem Motiv der Auseinandersetzung suchen. Die Ermittlungen werden in alle Richtungen geführt.

Von Sebastian Stöber