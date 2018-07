Oschatz

Im nordsächsischen Fußballbund rumort es. Der Streit um Handgreiflichkeiten bei einem Kinderturnier in Oschatz am 5. Februar zwischen dem Turnierleiter Falk Zschäbitz und dem Zuschauer Claus Schreiber findet kein Ende. Sogar Justitia wurde bemüht, hält aber den Ball flach. „Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat im Hinblick auf die Strafanzeige das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung verneint”, erklärte Staatsanwalt Ricardo Schulz von der Anklagebehörde auf LVZ-Anfrage.

Der Beschuldigte Claus Schreiber interpretiert die Entscheidung der Anklagebehörde in einem Schreiben an die LVZ so: „Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat nach Abschluss der Untersuchungen das Verfahren gegen meine Person komplett eingestellt. Die Untersuchungen haben ergeben, dass ich nicht vorsätzlich den Turnierleiter attackiert habe, sondern nur meine Familie verteidigt habe.“

Privatklage weiter möglich

Laut Staatsanwalt Schulz ist der Anzeigeerstatter auf den Privatklageweg verwiesen worden. Bei der angezeigten Körperverletzung handele es sich um ein sogenanntes Privatdelikt, zu dem die Staatsanwaltschaft nur dann ermittele und nur dann verfolge, „wenn dies im besonderen öffentlichen Interesse liegt”. Genau dieses öffentliche Interesse sieht die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit den Handgreiflichkeiten am 5. Februar jedoch nicht. Eine Aussage dazu, ob sich der angezeigte Vorgang „tatsächlich so zugetragen hat wie vom Anzeigeerstatter behauptet, ist mit der Verweisung auf den Privatklageweg nicht erfolgt”, so Schulz. Etwaige zivilrechtliche Ansprüche würden durch die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Leipzig nicht berührt. Mit anderen Worten: Wären die Parteien aufeinander zugegangen, könnte der Streit schon beendet und geklärt sein.

Schilderungen gehen weit auseinander

Ähnlich denkt auch der Präsident des Nordsächsischen Fußballverbandes Wolfgang Patitz: „Es ist schlimm, dass es bei einem Kinderturnier zu einem solchen Vorfall gekommen ist. Die Schilderungen zu dem Ereignis gehen weit auseinander. Ich bedauere, dass beide Seiten Rechtsanwälte bemühen und bemühen müssen und bislang keine Lösung miteinander im Sinne des Sports gefunden wurde.” Leidtragende seien letztlich alle – besonders aber die Kinder.

