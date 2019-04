Wermsdorf

Pünktlich vor Ostern sind am Mittwoch bei der Eskildsen Gänsezucht in Wermsdorf die ersten Gössel der Saison geschlüpft. Nach 30 Tagen Brutzeit verließen rund 11 000 junge Gänse die Eier. Bis Ende August, Anfang September ist in Wermsdorf sowie in den zum Unternehmen gehörenden Brütereien in Gudensee und Königswartha jeden Mittwoch Schlupftag. Die insgesamt rund 600 000 Gänseküken finden von hier aus ihren Weg sowohl zu Kleinstkunden, die zwei Gössel für ihre Zucht abholen, als auch zu Großabnehmern, die 5000 und mehr Küken je Lieferung kaufen. Die Firma plant unter anderem Exporte nach Großbritannien, Österreich, Polen und Ungarn.

2200 Eier pro Tag

In Wermsdorf stehen rund 7000 Zuchtgänse, davon 1500 männliche Tiere. Im Moment fallen hier jeden Tag etwa 2200 Eier an, also mehr als die meisten von uns in den kommendenden Tagen verstecken, suchen oder finden werden.

Gans schmeckt übrigens nicht nur zu Weihnachten und wird nahezu ganzjährig werktags in „Oma Grete’ s Hofküche“ angeboten. Davon können Sie sich mit ein wenig Glück kostenlos selbst überzeugen. Sie müssen nur die Frage: „Wie heißt die männliche Gans“ richtig beantworten und am Donnerstag, zwischen 10.30 und 10.45 unter 03435/ 976824 anrufen. Unter allen Anrufern mit der richtigen Lösung verlosen wir drei Gutscheine für die Hofküche im Wert von 30 Euro.

Von Axel Kaminski