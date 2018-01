Punkte und Pokale für Geflügelhalter aus Naundorf, Gastewitz und Salbitz

Staucha. Trotz des strengen, prüfenden Blickes handelt es sich hier nicht um eine der Preisrichterinnen auf der jährlichen Geflügelschau des Stauchitzer Geflügelvereins. Die für die Punktevergabe Zuständigen waren nämlich bereits am Donnerstag vor Ort und vergaben die Bestnote „Vorzüglich“ an 17 der insgesamt 780 ausgestellten Tiere. 92 Züchter aus der Region hatten ihre Tiere in der Markthalle Staucha präsentiert.

Am Wochenende öffnete die Schau ihre Türen nun für alle Gäste, tags zuvor war die Halle hingegen exklusiv für Schulkinder aus den umliegenden Gemeinden reserviert. Aus Naundorf, Gastewitz, Salbitz, Staucha und der Grundschule Hof waren weit mehr als 100 Kinder zusammengekommen, um die Tiere aus nächster Nähe zu begutachten und die Kontaktfreudigen unter ihnen mit Streicheleinheiten und Körnern zu verwöhnen. Dafür hatte der Verein extra zwei Busse organisiert. „Das ist eine langjährige Tradition bei uns“, so der Vereinsvorsitzende Steffen Kretzschmar. „Außerdem lernen die Kinder so hautnah, dass das Hühnerfleisch nicht aus dem Supermarkt, sondern von Bauern und Züchtern stammt.“ Unterstützt wird der Verein bei der Austragung der Geflügelschau von den Gemeinden Naundorf und Stauchitz.

Am Wochenende durften dann auch die Erwachsenen im stilvollen Ambiente der Markthalle Einzug halten und selbst einige Tiere erwerben.

Von Christian Neffe