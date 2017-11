Putzen und abreißen erlaubt

Oschatz/Mügeln.



Das Zahnputzverbot in der Mügelner Kindertagesstätte „Sonnenblume“ schlug diese Woche hohe Wellen. Doch, wie am Sonnabend zu lesen ist, beißen sich die Erzieherinnen nicht mehr daran fest – es darf also wieder geputzt werden in Mügeln! Bisher gab es dazu keine einheitliche Regelung der Stadtverwaltung. Gar nicht auszudenken, was passiert wäre, würden da jetzt keine Tatsachen geschaffen. Am Ende hätte es das Thema Zahngesundheit noch in die Sondierungsgespräche der Jamaika-Koalition in Berlin geschafft. Und als Ergebnis wäre dann folgende Neuregelung für Städte und Kommunen erlassen worden: Künftig wird neben den Reinigungsleistungen für Fenster, Fußboden und Co. in den Kindergärten auch das Reinigen der Kinderzähne separat ausgeschrieben – die Lobby der Zahnhygiene pfiffe da schon durch die Zähne. Mitmachen könnten bei der europaweiten Ausschreibung alle: Zahnärzte, Gebäudereiniger, Hausmeisterdienste und Zahn-Stein-Metze mit Mini-Meißeln.

Doch zum Glück ist das Zahnputzverbot in Mügeln ja aufgehoben. Genau wie das Abrissverbot für das Rote Vorwerk. Doch die Abrissgegner können ganz beruhigt sein: Im Gegensatz zur Zahnfäule der Minibeißerchen werden die Sandsteinelemente des historischen Hauses ja gesichert und erhalten.

Von Christian Kunze