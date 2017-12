RTL macht Oschatz zur Geisterstadt, Einwohner sauer über Darstellung

Oschatz. Die Stadt Oschatz musste über die Weihnachtsfeiertage bei den Privatfernsehsendern RTL und n-tv als Negativ-Illustration für Steinmeiers Weihnachtsansprache herhalten.

Was hatte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesagt? „Ich bin im zurückliegenden Jahr viel unterwegs gewesen und habe Orte kennengelernt. Orte, in denen es schon lange keine Tankstelle oder Lebensmittelgeschäfte mehr gibt, inzwischen auch die Gaststätte geschlossen ist, die Wege zum Arzt immer weiter werden, und die letzte Busverbindung eingestellt ist. Solche Orte gibt es zu viele, im Osten wie im Westen unseres Landes. Und aus diesen Orten weiß ich: Es gibt eine Stille, die bedrohlich werden kann. Denn für die, die geblieben sind, ist das Leben schwer geworden! Und ich kann verstehen, dass die Menschen dort unzufrieden sind, sich sogar abgehängt fühlen.“

RTL filmte trostlose Innenstadt

Prompt schickte RTL ein Kamerateam nach Oschatz, um die Trostlosigkeit eines Ortes festzuhalten. Gefilmt wurden zur Illustration von Steinmeiers Worten eine leer gefegte Oschatzer Innenstadt und zwei Leute auf der Straße kamen zu Wort, die meinten, dass in Oschatz der Konsum zugemacht habe und die Schule auch.

Bei Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) löst der Beitrag Unverständnis aus. „Andere waren aber richtig verärgert und haben mir das auch über die Weihnachtsfeiertage kund getan“, so Kretschmar. „Ich kann mich nur wundern, weil der Konsum in Oschatz schon 1991 zugemacht hat und wir in Oschatz im Januar einen neuen Hort, den wir für viele Millionen Euro gebaut haben, einweihen und wir gerade den Neubau einer Grundschule planen.“

Bürgermeister sieht Oschatz als lebenswerten Ort

In Kretschmars Augen hat der demografische Wandel in Oschatz sicher seine Spuren hinterlassen, aber man arbeite daran, die Stadt weiter zu einem lebenswerten Platz auszubauen. „Ich denke daran, dass wir am Mittwoch in Oschatz eine Rückkehrerbörse hatten, sich hier Menschen informiert haben, wie sie wieder in diese Region zurückkehren können. Das halte ich wirklich für bemerkenswert. Doch davon hat man in dem Beitrag von RTL leider nichts gesehen und gehört.“

Von Hagen Rösner