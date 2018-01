RTL schweigt zu Geisterstadt-Bericht über Oschatz

Oschatz. Für Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) ist der Drops mit RTL gelutscht. Er will sich bei dem Sender nicht über die Stadtdarstellung bei „RTL Aktuell“ beschweren. Damit hat Andreas Kretschmar offenbar eine kluge Entscheidung getroffen. OAZ versuchte gestern, eine Stellungnahme des Kölner Privatsenders zu bekommen. Fehlanzeige. Pressesprecher Christian Körner von RTL Television ist nicht erreichbar. „Sie müssen uns eine E-Mail schreiben, und Herr Körner wird ihnen dann den entsprechenden Ansprechpartner zuweisen“, hieß es aus der Telefonzentrale des Senders. Damit werden auch die Beschwerden von Oschatzern bei RTL mit wahrscheinlich im Sande verlaufen.

Keine Antwort auf Oschatzer Anfrage

Dabei sind viele Oschatzer immer noch sauer, weil bei RTL Aktuell in der Moderation von Charlotte Maihoff Oschatz als Geisterstadt ohne Infrastruktur dargestellt wurde. Der Sender selbst sagt unterdessen von sich: „Das Team von ,RTL aktuell’ gilt als eines der besten im deutschen Nachrichtengeschäft.“

Das kann Florian Stehl von der Jungen Union in Nordsachsen nicht nachvollziehen. Er hatte bereits vor Tagen dem Sender einen Beschwerdebrief über die Darstellungen geschickt und auf eine Antwort gewartet. Doch vergebens. „Ich habe bis jetzt keinerlei Reaktion von RTL“, bedauert der Student.

Altenburg und ZDF suchten den Dialog

Wesentlich offener hatte sich im Oktober das ZDF gezeigt. Claus Kleber meinte in einer Sendung des „heute-journals“, in Altenburger Kleingartensparten fänden sich ebenso viele Reichskriegsflaggen, wie bundesdeutsche Fahnen. In der Folge entwickelte sich ein offener Disput zwischen den Altenburger Kleingärtnern und den Nachrichtenmachern aus Mainz. Letztlich gab es ein Treffen mit Verantwortlichen aus Mainz, unter anderem mit Claus Kleber und Kleingärtner aus dem Altenburger Land, bei dem Missverständnisse und unterschiedliche Standpunkte ausgetauscht und korrigiert werden konnten.

Von Hagen Rösner