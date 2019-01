Oschatz

„Diese Strecke ist schon gefährlich“, sagt Yvonne de Beuckelaer. Die Mutter von Nadine und Steven ist des Öfteren auf der Bahnhofstraße mit ihren Kindern per Rad unterwegs – und kennt die Tücken dieser Strecke: Hier gibt es keinen Radweg, es herrscht meist starker Verkehr, und am Fahrbahnrand parkende Autos machen den Radfahrern das Leben zusätzlich schwer.

Bahnhofstraße ist der Schwerpunkt

De Beuckelaers sind nicht die einzigen Oschatzer, die das so sehen. Ein erstes Fazit des bundesweiten Fahrradklima-Tests des Deutschen Fahrrad-Clubs ( ADFC) für Oschatz sieht so aus: „Speziell in Oschatz ist dabei die Bahnhofstraße als Verbindung Öffentlicher Personennahverkehr-Innenstadt beziehungsweise weiterführende touristische Radwege ein Schwerpunkt“, sagt Stadträtin Uta Schmidt (Grüne), die sich fürs Rad fahren engagiert. Für die Staatsstraße werde es aber ohne den Willen des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr keine Verbesserungen geben, weiß sie.

Vollständige Auswertung erst im Frühjahr

Die vollständige Auswertung des Rad-Klimatests, an dem sich die Oschatzer bis Ende November des vergangenen Jahres beteiligen konnten, wird erst im Frühjahr vorliegen. Schon jetzt steht aber fest, dass Oschatz die Mindestteilnehmerzahl von 50 Teilnehmern an der Befragung geknackt hat. Bereits zum Stichtag 12. November – also einen halben Monat vor Toressschluss – hatten 65 Oschatzer ihre Einschätzung dokumentiert.

Kaum Fahrraddiebstähle

Spannend ist nun die Frage, ob sich das Klima für Radfahrer in Oschatz seit dem letzten Test im Jahr 2016 verbessert hat. Vor zwei Jahren landete die Döllnitzstadt im bundesweiten Vergleich von Kommunen bis zu 50 000 Einwohnern auf dem 344. Platz (siehe Kasten). Als besonders positiv bewerteten die Teilnehmer der Umfrage vor zwei Jahren, dass in Oschatz viele Menschen Rad fahren, dass Rad fahren Spaß macht und es hier kaum Fahrraddiebstähle gibt. Bemängelt wurde hingegen, dass es kein Angebot öffentlicher Leihräder gibt und dass nur wenige Einbahnstraßen für Radfahrer geöffnet sind.

Von Frank Hörügel