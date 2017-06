Dahlen. Auf der Verbindungsstraße zwischen Dahlen und Meltewitz kam es am Montag gegen 16.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 44 Jahre alter Fahrer war mit seinem VW Caddy von Meltewitz kommend in Richtung Schwarzer Kater unterwegs. Dabei habe er einen 43 Jahre alten Radfahrer erfasst, der in die gleiche Richtung fuhr, berichtete die Polizei. Der Radler sei durch die Wucht des Aufpralls nach rechts in ein angrenzendes Getreidefeld geschleudert worden. Mit schwersten Verletzungen wurde der 43-Jährige von einem Rettungshubschrauber in eine Leipziger Klinik geflogen.

Von kasto