Oschatz

Zu einem schweren Unfall, der sich bereits im vergangenen Jahr am 30. November auf der Bundesstraße 6 bei Oschatz ereignete, sucht die Polizei nun dringend Zeugen. Bei dem Unfall war eine 58 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt worden.

Fahrer unbekannt

Die Frau war gegen 7.15 Uhr am rechten Fahrbahnrand auf der B 6 in Richtung Oschatz geradelt. Am Ende einer Steigung, etwa 750 Meter vor dem Ortseingangsschild Oschatz, sei sie dann von einem unbekannten Fahrzeug am linken Ellenbogen und linksseitig am Fahrrad touchiert worden, berichtete die Polizei. Die Frau stürzte in den rechten Straßengraben. Mit schweren Verletzungen musste sie daraufhin stationär im Oschatzer Krankenhaus aufgenommen werden.

Da es zur Unfallzeit noch dunkel war, bestehe die Möglichkeit, dass der weiterhin unbekannte Fahrzeugführer die Radfahrerin übersehen habe, so die Polizei.

Hinweise an Verkehrspolizei

Nun werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang und zu den Beteiligten des Unfalls machen können. Hinweise werden an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig unter der Telefonnummer 0341/255-2851 (tagsüber, sonst 0341/255-2910) erbeten.

Von lvz