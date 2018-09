Oschatz

Nachts im Dunkeln mit dem Rad den Weg nach Hause zu finden, gestaltet sich nicht immer leicht. Genau das müssen jedoch die Anwohner des Oschatzer Stadtteils Fliegerhorst auf sich nehmen, wenn sie aus dem Stadtkern in ihre Siedlung wollen.

Denn der knapp 1,5 Kilometer lange Radweg zwischen dem Ortsausgang Oschatz und dem Fliegerhorst entlang der Wermsdorfer Straße liegt nach wie vor im Dunkeln. Mehrere Anwohner haben sich mit diesem Anliegen an die OAZ gewendet.

Keine Beleuchtung beim Bau beschlossen

Am düsteren Zustand des Radweges wird sich in Zukunft jedoch nichts ändern. Wie Anja Seidel, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf Anfrage mitteilt, wurde bereits beim Bau des Radweges vor vielen Jahren beschlossen, dass dieser nicht beleuchtet werde. „Ein weiterer Grund ist, dass wir erfahrungsgemäß mit Vandalismus zu kämpfen haben, wenn die Laternen weiter von Häusern entfernt sind. Dies müssen wir leider regelmäßig am Eulensteg erleben“, so Seidel.

„Außerdem liegt uns als Stadt das Thema Energiesparen am Herzen und einen beleuchteten Radweg können wir mit unserem Verständnis von modernem Energiemanagement nicht vereinbaren. Dies gilt übrigens auch für die Radwege, die gerade neu entstehen.“

Markierungen helfen bei Orientierung

Um den Radfahrern jedoch entgegen zu kommen, habe der verantwortliche Straßenbaulastträger – in diesem Fall der Freistaat Sachsen vertreten durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) – auf expliziten Wunsch der Stadt Oschatz hin Markierungen aufgebracht. „Mit den heute handelsüblichen guten Scheinwerfern am Fahrrad ist so der Weg auch im Dunklen gut zu erkennen“, so Anja Seidel.

Von Christian Neffe