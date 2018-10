Wermsdorf

Es gehört zu den größten Volksfesten in Sachsen: Das Horstseefischen in Wermsdorf findet in diesem Jahr inmitten der Herbstferien statt. Die organisatorischen Vorbereitungen dafür seien weitgehend abgeschlossen, informierte Wermsdorfs Bürgermeister Matthias Müller (CDU). „Wir hoffen alle auf ein schönes und friedliches Fest“, fügte er hinzu.

Auch nächtliche Busverbindungen

Eingeladen dazu wird vom 12. bis 14. Oktober. In diesem Zeitraum wird der Horstseedamm zur Feiermeile. Für Autofahrer bedeutet das eine Vollsperrung der Staatsstraße S 38 zwischen Mutzschen und Wermsdorf ab dem Abzweig Göttwitz und in der Gegenrichtung ab dem Abzweig Liptitz. Besucher erreichen die Parkplätze am Rande des Festgeländes von beiden Seiten. Wer nicht zum Abfischen will, sollte die ausgeschilderten, weiträumigen Umleitungen befolgen. Um den Pkw-Verkehr zu reduzieren und Gästen eine Alternative zu bieten, steuert die Omnibusverkehrsgesellschaft „Heideland“ auch in diesem Jahr wieder mit der Plusbus-Linie 801 von Oschatz aus Wermsdorf an. Am Sonnabend, dem 13. Oktober, fährt der erste von zehn Bussen schon um 8.54 Uhr (fortan aller zwei Stunden bis 18.54 Uhr, außerdem 19.54, 21.54, 23.54 und 1.24 Uhr) nach Wermsdorf, die Rückfahrt ab dem Wermsdorfer Hirschplatz ist den ganzen Tag über (9.26 bis 19.26 Uhr aller zwei Stunden sowie 20.26, 22.26 und 0.26 Uhr) bis zum Sonntagmorgen um 1.46 Uhr möglich.

Am Sonntag, dem 14. Oktober, geht es viermal zwischen Oschatz und Wermsdorf hin und zurück: 10.54, 12.54, 14.54 und 16.54 Uhr ab Busbahnhof und 11.26, 13.26, 15.26 und 17.26 Uhr ab dem Wermsdorfer Hirschplatz.

Programm im Festzelt

Offiziell eröffnet wird das Abfischen am Freitag, dem 12. Oktober, um 11 Uhr. Das ganze Wochenende gibt es kommentierte Fischzüge, Schausteller, Fischspezialitäten in allen Variationen und zahlreiche Verkaufsstände sowie ein Programm im Festzelt, wo die Wermsdorfer Blasmusikanten an allen drei Tagen spielen. Außerdem gibt es ein Showprogramm und abends Disko. Am Sonntag treten zudem noch die Kemmlitzer Bläser auf. Schöne Fotomotive gibt es jeweils an der Abfischstelle, wenn die Ernte aus dem Hebekescher sortiert wird, und auch Fischkönigin Lisa I. sowie August der Starke stehen für Hobbyfotografen und Autogrammjäger bereit.

Von Jana Brechlin