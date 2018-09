Cavertitz

Der Cavertitzer Gemeinderat hat sich verkleinert: Zur Sitzung am Montag bestätigten die verbliebenen Mitglieder das Ausscheiden von Ralf Lindner. Er habe Anfang August mit einem Schreiben an die Verwaltung die Niederlegung seiner Ämter angezeigt, informierte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). Lindner sei aus der Gemeinde weggezogen und verliere damit laut Sächsischer Gemeindeordnung seine Wählbarkeit, denn wer nicht in der Kommune seinen Wohnsitz habe, könne diese auch nicht im Rat vertreten.

Ralf Lindner Quelle: Dirk Hunger

Mit dem Wegzug bleibt ein Stuhl am Ratstisch frei, denn Lindner war über die Liste der SPD in das Gremium gewählt worden. Ursprünglich standen fünf Kandidaten auf der Liste. Durch die Wahl der einstigen Gemeinderätin Christiane Gürth zur Bürgermeisterin rückte bereits Frank Steinmann in den Rat nach. Zuletzt stand noch Benjamin Turowski auf der Liste, doch der ist ebenfalls aus der Gemeinde verzogen, so dass kein Nachrücker mehr infrage kommt und der Platz bis zur nächsten Kommunalwahl unbesetzt bleibt. Bürgermeisterin Christiane Gürth nutzte den Anlass, die Räte bereits auf die Wahl im kommenden Jahr hinzuweisen. „Überlegen sie bitte, ob sie weiter gerne mit uns zusammenarbeiten wollen“, rief sie die Vertreter auf, sich erneut zur Wahl zu stellen und fügte hinzu: „Mich würde das sehr freuen.“

Der Cavertitzer Gemeinderat Cavertitz mit Bürgermeisterin Christiane Gürth (l.) in aktueller Besetzung. Auf dem Foto fehlt Kenneth Schmidt. Quelle: Jana Brechlin

Bis dahin besteht der Cavertitzer Gemeinderat noch aus zwölf Mitgliedern: Volker Döring, Kenneth Schmidt, Anja Schmiele, Florian Stehl, Ramona Grundmann, Michael Krauspe und Mathias Gründel für die CDU, Mario Röder und Frank Steinmann für die SPD sowie Andreas Barth, Hans-Günther Hesse und Andrea Schneider für den VÖG.

Von Jana Brechlin