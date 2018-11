Dahlen

Rund 300 Tiere sind am Wochenende bei der Dahlener Rassegeflügelschau im Stall Schwarz auf dem Kirschberg-Gelände zu sehen. Bevor die Besucher Samstag und Sonntag, jeweils ab 9 Uhr die Gelegenheit haben, sich die Ergebnisse der Anstrengungen von 40 Züchtern anzusehen, haben Preisrichter Mario Neumann und seine Kollegen Hühner, Tauben, Gänse und Co. schon fachmännisch unter die Lupe genommen.

„Bisher habe ich hier eine überdurchschnittlich hohe Qualität gesehen“, stellte der 47-jährige Leipziger fest. Aber das sei in Dahlen, wo er schon seit mehreren Jahren eingesetzt werde, immer so. Mario Neumann ist seit 20 Jahren Preisrichter und züchtet selbst, seit er zwölf ist. Am Freitag bestand seine Aufgabe darin, 80 Hühner zu beurteilen. Neben Größe, Zeichnung und anatomischer Korrektheit hat er dabei auch Kopfform, Augenfarbe und vor allem die Federstruktur der Tiere einzuschätzen. Nachdem er in dieser Saison schon bei zehn Ausstellungen Tiere beurteilt hat, legt er sich fest: „Lange Trockenheit und Hitze hatten keinen Einfluss auf die Zuchtergebnisse.“

Von Axel Kamanski