Region Oschatz. „Plötzlich war das Fernsehbild weg. Ich dachte, dass die Kabelfernsehanlage ausgefallen ist, aber wie sich heraus stellte, war die Ursache dafür eine andere.“ Für die Glossenerin Regina Hengst, die das Mügelner Kabelfernsehen bezieht, war am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr der Fernsehabend zu Ende. Andere Mügelner Einwohner, wie die im Ortsteil Schweta, wussten zu diesem Zeitpunkt schon, dass eine ganz andere Störung vorlag.

Im Stromnetz der EnviaM hatten zwei Kabelfehler dazu geführt, dass nicht nur im Mügelner Stadtgebiet und den Ortsteilen Niedergoseln und Schweta, sondern auch in zahlreichen Haushalten in Oschatz, Thalheim, Leuben, Fliegerhorst, Altoschatz und Kleinforst kein Strom floss. Ebenso betroffen waren die Gemeinde Naundorf (unter anderem in Naundorf, Hof und Casabra) und die Gemeinde Ostrau. Wer mehr wissen wollte, musste sich an die Störungsstelle des Energieversorgers wenden. Jedoch ist auf der Internetseite von EnviaM keine Rufnummer im Störfall zu finden. Anders auf der Mitnetz-Seite. Gegen 20 Uhr war dort vom diensthabenden Servicemitarbeiter zu erfahren, dass es sich um eine weitläufige Störung im Netz handele, an deren Beseitigung gearbeitet werde. Bis 23 Uhr werde es voraussichtlich dauern, bis der Schaden behoben sei.

Zu diesem Zeitpunkt rief auch Mügelns Bürgermeister Johannes Ecke beim Energieversorger an. „Ich habe erfahren, dass es einen weiträumigen Ausfall gibt, an dessen Beseitigung gearbeitet wird“, so Ecke, der als Schwetaer selbst keinen Strom hatte.

Insgesamt habe es für mehr als 6500 Haushalte keine Versorgung gegeben. Die meisten Kunden konnten nach reichlich einer Stunde wieder versorgt werden. Bis überall wieder Strom floss, war es jedoch 23 Uhr, war auf Nachfrage in der Pressestelle des Energieversorgers zu erfahren. Sprecherin Claudia Anke erklärt: „Es traten Fehler an zwei Stationen im Oschatzer Raum auf, konkret in der Nordstraße im Stadtgebiet und im Buchenweg im Ortsteil Thalheim. Die Kunden wurden auf andere Leitungen umgeschaltet.“

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einer Störung an der Station in Thalheim – betroffen waren davon in der Zeit bis 2.40 Uhr knapp 3000 Kunden des Versorgungsgebiets im Oschatzer und Mügelner Raum. Somit erlebte mancher Einwohner der Collm-Region zwei Stromausfälle innerhalb von 24 Stunden. Für diejenigen, die die Wachskerzen vom zurückliegenden Weihnachtsfest noch griffbereit hatten, blieb es deshalb nicht duster – und war um so gemütlicher als bei Beleuchtung.

Gestern waren die von der EnviaM beauftragten Mitarbeiter des Tochterunternehmens Mitnetz Strom mit der Ursachenforschung und Fehlerbehebung beschäftigt. Los ging dies in der Oschatzer Nordstraße. Für Silvio Schettler und Manuel Pötzsch ist der Dienst damit noch nicht vorbei. Sie haben Bereitschaft über den Jahreswechsel.

Von Bärbel Schumann und Christian Kunze