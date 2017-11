Reif für die Rente? Feuerwehren in der Region Oschatz haben das selbst in der Hand

Region Oschatz. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren übernehmen große Verantwortung. Während ihrer Einsätze helfen sie Mensch und Tier in den oftmals schlimmsten Momenten ihres Lebens. Für den aktiven Dienst spielt die körperliche und geistige Eignung und damit verbunden auch das Lebensalter eine wichtige Rolle. Fast alle Bundesländer haben eine gesetzliche Obergrenze festgelegt – außer Sachsen. Feuerwehren dürfen hier selbst entscheiden.

Zur Freiwilligen Feuerwehr heißt es im dritten Abschnitt des Sächsischen Gesetzes über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG) in Paragraf 18 Absatz 2: „In den aktiven Feuerwehrdienst können nur Personen aufgenommen werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes entsprechen und die charakterliche Eignung besitzen.“ Ein Maximalalter für den aktiven Dienst enthält der Passus nicht. Im Freistaat legen die örtlichen Wehren selbst in ihrer Satzung fest, ob und wann ein Kamerad spätestens aus der aktiven Abteilung auszuscheiden hat. In den Wehren um und in Oschatz wird das unterschiedlich gehandhabt:

Feuerwehr Oschatz

In der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz und allen Ortswehren gibt es aktuell 70 aktive Mitglieder, erklärt die Oschatzer Pressesprecherin Anja Seidel. In der Stadtfeuerwehr liege der Altersdurchschnitt bei 30 Jahren, in den Ortsteilen sei er mit 50 bis 55 Jahren wesentlich höher. „In unserer Satzung, welche der Feuerwehrausschuss mitträgt, ist geregelt, dass die Kameraden mit 65 Jahren in die Alters- und Ehrenabteilung gehen und nicht mehr am aktiven Dienst teilnehmen“ erklärt Seidel. „Viele treten mit 16 Jahren bereits in den aktiven Dienst ein und leisten jahrzehntelang extrem anstrengende körperliche und seelische Arbeit.“

Feuerwehr Mügeln

In Mügeln gebe es dagegen keine feste Regelung, sagt Stadtwehrleiter Ingo Fischer. Diejenigen, die ihren Dienst beendeten, haben das meist selbst aus zeitlichen und gesundheitlichen Gründen getan. „Manche sind aber so fit, die lassen wir nicht gehen“, erklärt Fischer. Das älteste aktive Mitglied sei Gottfried Birnbaum mit 80 Jahren. „Er braucht das aber auch“, sagt der Stadtwehrleiter und lächelt. Den allgemeinen Schnitt der 44 Mitglieder seiner Stadtwehr schätzt Fischer auf 40 Jahre. Mit allen Ortsfeuerwehren seien es 110 Mitglieder.

Gemeindewehrleiter von Cavertitz: Hans-Günter Hesse. Quelle: Dirk Hunger

Aktive Feuerwehrleute, die in Cavertitz das 65. Lebensjahr erreicht haben, können bei der Gemeinde einen Antrag auf eine zweijährige Verlängerung stellen, erklärt Gemeindewehrleiter Hans-Günter Hesse. „Dafür müssen sich die Kameraden geistig und gesundheitlich selbst in der Lage fühlen.“ Alles andere könne Hesse nicht mehr verantworten. Es bleibe ein Ehrenamt, in dem jeder freiwillig ein Stück weit sein Leben riskiere. Bisher habe die Verlängerung ausschließlich Kameraden in Führungspositionen betroffen. „Ich würde das niemals als Zwang machen“, sagt der Gemeindewehrleiter. „Wer bis 65 aktiven Dienst leistet, hat alle Ehre, in die Altersabteilung zu gehen.“ „Das Augenmerk sollte auch auf die Gewinnung von jungen Kameraden zielen“, sagt Hesse, und nicht darauf, das Maximalalter weiter nach hinten herauszuschieben. Sonst gebe es am Ende nur noch „Rentner-Feuerwehren“. In den sieben Ortswehren der Cavertitzer Feuerwehr gibt es derzeit 143 aktive Mitglieder.

Feuerwehr Liebschützberg

Mirko Rebholz, Gemeindewehrleiter von Liebschützberg , sagt: Er orientiere sich am Richtwert des 65. Lebensjahres. Mit den Mitgliedern, die das Alter erreicht haben, führe er ein Gespräch. Die Kameraden müssten dann selbst einschätzen, ob sie für den Dienst körperlich noch tauglich sind. Es habe beispielsweise ein Mitglied gegeben, dass mit 67 sagte, er könne noch bei Absperrungen und der Maschinenwartung helfen, so Rebholz. Der Altersdurchschnitt der 161 aktiven Kameraden aller sechs Ortswehren liege bei 44 Jahren.

In den 90 Freiwilligen Feuerwehren im Kreisfeuerwehrverband Torgau-Oschatz gibt es insgesamt derzeit 3312 Mitglieder, berichtet dessen Vorsitzender Frank Reichel. Davon seien 2222 Aktive und 834 Mitglieder über 65 Jahre. Reichel unterstütze die kommunale Ruhestands-Selbstregelung. „Vor allem im ländlichen Raum wird jede Hand in den Feuerwehren gebraucht“, sagt der Verbandsvorsitzende, warum sollten ältere Kameraden auf das Abstellgleis gestellt werden, wenn sie noch eingesetzt werden könnten – und sei es als Fahrer oder im Gerätehaus.

So sieht es auch Ronald Voigt, Vorstand des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen. Er sagt: „Wir werden immer weniger Feuerwehrleute, haben aber ältere Kameraden, die noch fit sind.“ Auch die anderen Bundesländer, die bisher noch eine feste Ruhestandsregel haben, werden diese in nächster Zeit in eine flexible Lösung ändern, so Voigt.

Von Mathias Schönknecht