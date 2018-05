Mutzschen

Am Dienstagmorgen brannten in Mutzschen am Abzweig Köllmichen Reifen, die an einem Silo aufgestapelt und zum Abdecken des Futtervorrates gedacht waren. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Mutzschen, Ragewitz, Fremdiswalde und Zschoppach waren seit den frühen Morgenstunden im Einsatz.

Zur Galerie Die Feuerwehr Mutzschen musste am Dienstagmorgen zu einem Brand ausrücken – ein Reifenstapel an einem Futtersilo stand in Flammen.

Eine dunkle Rauchwolke war weithin sichtbar. Die Herausforderung bei den Löscharbeiten bestand in der Wasserversorgung. „Dafür mussten wir von Beginn an zwei große Löschfahrzeuge mit einem Fassungsvermögen bis zu 10 000 Litern Wasser zum Einsatz bringen“, sagte Enrico Pfütze von der Mutzschener Wehr. In der Zwischenzeit habe man eine Wasserleitung über lange Wegstrecken aufbauen können.

Erschwert wurden die Löscharbeiten vom heftigen Wind. Nach etwa zwei Stunden hatten die Löschkräfte das Gros der Flammen erstickt. „Für die Restablöschung überziehen wir den Reifenstapel mit einem Schaumteppich, damit es nicht zum erneuten Aufflammen kommen kann“, erklärte Einsatzleiter Markus Beiler.

Außerdem hat ein Messwagen die Schadstoffkonzentration in der Luft durch die starke Rauchentwicklung gemessen, über deren Ergebnisse noch keine Erkenntnisse vorliegen.

Von Frank Schmidt