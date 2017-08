Reimund Brechlin gibt Lackiererei in Gaunitz in junge Hände

Für Reimund Brechlin bricht jetzt ein neuer Lebensabschnitt an. Der 64-Jährige übergab am Dienstag nach 37-jährigem Schaffens in seinem eigenen Unternehmen den Karosserie- und Lackierfachbetrieb mit Anhängerservice im Gewerbegebiet Gaunitz an Tochter Heidi Brechlin und Lackiermeister Mario Wiesner.