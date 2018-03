Renommierter Jugendchor gibt in der Oschatzer Klosterkirche ein Konzert

Oschatz. Der Jugendchor der Rudolf-Hildebrand-Schule Markkleeberg, Patenchor des Dresdner Kammerchores sowie Preisträger mehrerer nationaler und internationaler Chorwettbewerbe, singt am Montag, 26. März 2018 um 19 Uhr in der Klosterkirche Oschatz. Der Eintritt zum Konzert ist frei.

In dem exklusiven Chorkonzert erklingt Chormusik aus verschiedenen Jahrhunderten. Zu seinem ersten Konzert in Oschatz bringt der Jugendchor, dem ungefähr 50 junge Sängerinnen und Sänger zwischen 16 und 18 Jahren angehören, kraftspendende, besinnliche und nachdenkliche Stücke zur Passionszeit mit, unter anderem von Schütz, Schein, Rheinberger. Daneben sind wundervolle meditative Klangstücke unter anderem von Whitacre, Gjeilo und Ešenvalds zu erleben. Das gut einstündige Konzert wird unterstützt durch Chorsolisten, Karl Eckel am Klavier sowie Raphael Michaelis an den Pauken, die Leitung hat Sven Kühnast.

Der Jugendchor gehört zu den renommiertesten Jugendchören Deutschlands, der immer wieder für seinen warmen, transparenten und stilistisch ambitionierten Chorgesang gelobt wird. Die etwa 50 Chormitglieder erhalten auf Wunsch des Sächsischen Ministeriums für Kultus von der 5. – 12. Klasse eine vertieft musische Ausbildung mit Schwerpunkt Chorgesang an der Rudolf-Hildebrand-Schule Markkleeberg bei Leipzig. Daneben erhalten die jungen Musikerinnen und Musiker Unterricht in Gesang, Klavier, Musiklehre, Musikgeschichte, Ensemblemusizieren. HR

Von Hagen Rösner