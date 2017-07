Oschatz. Die Folgen einer Verwechslung waren laut und teuer. So geschehen am Dienstag um 10 Uhr auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Friedensstraße in Oschatz, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 78-jähriger Fahrer eines Ford beabsichtigte, in Höhe des Einkaufswagenunterstandes einzuparken. Dabei verwechselte er offenbar in Unachtsamkeit das Brems- mit dem Gaspedal. In der weiteren Folge durchbrach er dabei ein Geländer und kollidierte mit dem Einkaufswagenunterstand. Der Renault einer 64-Jährigen wurde beschädigt. Der Schaden am Unterstand, den Einkaufswagen und am Fahrzeug beläuft sich auf 12 000 Euro.

Von LVZ