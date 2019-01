Collm

An der Ecke Dorfplatz / Lampersdorfer Straße steht eines der markantesten Häuser des Ortes: das Forsthaus. Seit der Forst dort Anfang der 1990er Jahre ausgezogen ist, wurde nicht allzu viel investiert – zuletzt wurde die Substanz eher vernachlässigt. „Die Räume waren bis zu 1,20 Meter hoch mit Müll gefüllt“, schildert die neue Besitzerin den Zustand, den sie bei der ersten Besichtigung des Hauses vorfand. Im Hof sei über manchen Müllhaufen und alten Bauschutt das Gras gewachsen gewesen.

Alten Nachbarschaftsstreit beendet

Obwohl am Forsthaus noch kein Baugerüst steht, kein Fensterrahmen gestrichen und keine Dachrinne erneuert ist, habe man schon eine Menge erreicht. „Dass der Müll raus kommt, haben wir zur Bedingung gemacht, bevor wir den Kaufpreis gezahlt haben“, erzählt Birgit Mühler.

Anfang Herbst 2018 habe sie die Schlüssel übernommen, der Notarvertrag sei bereits im Februar unterschrieben worden. Zu den ersten Aufgaben, denen sich die neuen Eigentümer stellten, gehörte die Beendigung eines schon länger andauernden Nachbarschaftsstreites um eine eingestürzte Mauer. „In diesen altem Streit wollte ich nicht noch mit vor Gericht gezogen werden“, erklärt die Restauratorin aus Leipzig. Also habe man die Mauer repariert und dort, wo das nicht ging, durch Gabionen ersetzt.

Fachmann attestiert guten Dachzustand

Große Sorge bereiteten den Mühlers drei hohe Bäume, die dicht am nicht mehr versicherten Haus standen. Sie sind inzwischen gefällt und entsorgt. Eine weitere Sorge erwies sich als nahezu unbegründet. „Das Haus besteht zum größten Teil aus Dach“, erläutert Birgit Mühler. Das barocke Mansarddach hat zwei jeweils über drei Meter hohe Etagen. Da habe sie schon einen Fachmann nachsehen lassen, bevor sie den Kaufvertrag unterschrieb. Der gab Entwarnung. Ein paar Reparaturen seien nötig, eine Gaube müsse erneuert werden – aber grundsätzlich sei der Dachstuhl in Ordnung.

Inzwischen hat Birgit Mühler schon einen Aufriss von den Räumen, drei funktionierende Steckdosen und einen Bauantrag. Ihr Vorhaben, im Erdgeschoss eine kleine Gastwirtschaft einzurichten, wird über das europäische Förderprogramm für die Entwicklung des ländlichen Raumes (Leader) unterstützt. „Diese 75-prozentige Förderung ist wie ein Lottogewinn“, betont die neue Eigentümerin. Allerdings setze ein Fördermittelantrag eine Baugenehmigung voraus. Es sei also schon einiges ins Haus investiert worden, auch wenn das von außen kaum zu sehen sei.

Gastwirtschaft mit 24 Plätzen geplant

Für dieses Jahr stünden Rohbaubauarbeiten, also neue Wände und Fußböden im Erdgeschoss, das Verlegen neuer Leitungen und Kabel sowie die Dachreparaturen an. Die ersten Gäste möchte Birgit Mühler im Spätsommer oder Herbst 2020 in ihrem Haus begrüßen. Die Gastwirtschaft soll 24 Sitzplätze haben.

Dazu käme ein Biergarten im Hof. „Mir schwebt vor, die Gaststätte von Freitag Mittag bis Sonntag Abend zu öffnen“, erklärt die Noch-Leipzigerin. Das werde die Familie zunächst wohl in Eigenregie machen und dann sehen, wie sich das entwickele. „Ich habe in meinem Beruf auch Büroarbeit zu erledigen, dabei lässt sich vielleicht auch der Biergarten bewirtschaften“, schildert die Restauratorin ihre Vorstellungen.

„Wir müssen nicht von dem Ertrag der Gastwirtschaft leben und können deshalb entspannter herangehen“, erklärt Birgit Mühler. Das Gebäude solle sich lediglich durch die Nutzung selbst tragen.

Bis dann im Obergeschoss die eigene Wohnung fertig ist und auch die Nebengebäude genutzt werden können, würden sicher noch einige Jahre ins Land gehen. „Das ist zweifellos eine Lebensaufgabe“, sagt die 44-Jährige. Ihre sechsjährige Tochter sei aber gern hier draußen und genieße den Freiraum, der deutlich größer sei als jetzt in Leipzig.

Restauratorin suchte Denkmal als Heim

Dass Birgit Mühler sich dem Erhalt eines Hauses in Collm widmet, ist einerseits Zufall und andererseits auch nicht. Sie habe sich schon öfter auf Versteigerungsplattformen nach Häusern umgeschaut – immer unter dem Aspekt Denkmal. Etwas anderes käme für sie gar nicht in Frage. Dass dort in Collm angebotene Gebäude kam ihr dann sogar bekannt vor. „Ich gehe seit über zehn Jahren zum Pilze sammeln in den Wermsdorfer Wald. Auf dem Weg dahin ist mir dieses Haus schon aufgefallen“, erzählt sie.

Hinter der Fassade, die viel Arbeit verspricht, hat Birgit Mühler einiges entdeckt, was sie reizt. Das Haus hat Geschichte. Ein Holzbalken in der Scheune trägt die Inschrift 1719. Andere Quellen belegen, dass das Haupthaus noch ein paar Jahre älter ist. Das Ensemble aus Haupthaus und Nebengebäuden schließt sich um einen schönen Innenhof und all das liegt in einem idyllischen Ort.

