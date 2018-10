Wermsdorf

Pünktlich zum Nachmittag kam dann sogar die Sonne raus. Nachdem der Rohbau an der Wermsdorfer Grundschule abgeschlossen ist, feierten am Freitag Schüler, Lehrer, Einwohner, Nachbarn und Bauleute gemeinsam das Richtfest. Bürgermeister Matthias Müller (CDU) als Bauherr und Schulleiterin Ines Reinert als künftige Nutzerin des Neubaus teilten sich in die traditionellen letzten Hammerschläge am Dachstuhl. Zuvor hatte Zimmermann Lutz Bornemann aus luftiger Höhe zu den zahlreichen Gästen gesprochen.

Richtfest am 26. Oktober 2018 an der Grundschule Wermsdorf. Quelle: Jana Brechlin

Bürgermeister Matthias Müller dankte den beteiligten Firmen und stellte interessierten Besuchern bei einem Rundgang den Neubau vor. Auffallend sind die bodentiefen Fensterfronten, die dann viel Licht in die Klassenzimmer lassen und die großzügige Raumaufteilung. „Hier werden sich Schüler und Lehrer sicher wohlfühlen“, unterstrich er. Ein Geschenk zum Richtfest konnte er auch entgegennehmen: Das Planungsbüro Iproconsult überreichte eine Spende über 800 Euro, die für die Belebung des Ortskerns in den Verfügungsfonds fließen sollen.

In die Grundschule werden 4,9 Millionen Euro investiert, über zwei Millionen Euro muss die Gemeinde als Eigenmittel aufbringen, 2,8 Millionen Euro kommen dagegen als Fördermittel vom Freistaat Sachsen.

Von Jana Brechlin