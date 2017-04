Oschatz. Dana Ihm hofft, dass sich das wechselhafte Aprilwetter bald zugunsten des Sommers entscheidet und die Arbeiten an einem von ihr angeschobenen Projekt reibungslos weitergehen können. Die Bauherrin des Hauses „Ulanenhof“ in der Seminarstraße freute sich, dass zum Richtfest des Objektes für altersgerechtes Wohnen auf dem Grundstück des einstigen Landwirtschaftsamtes schon die ersten Mieter einen Blick auf den Baufortschritt warfen. Gemeinsam mit Zimmerermeister Mathias Claus, der den Richtspruch verlas und weiteren beteiligten Handwerkern, informierte Familie Ihm, die in Oschatz einen Pflegedienst betreibt, über den Baufortschritt in der Seminarstraße. Die Witterung der zurückliegenden Wintermonate sorgte für einen leichten Zeitverzug - den gilt es nun, wieder aufzuholen. In Sachen Finanzierung bleibt alles im Rahmen. Dana Ihm, die Tochter von Silvia und Günter Ihm, investiert rund 2,1 Millionen Euro. Auf vier Etagen sind künftig zwanzig Zwei-Raum-Wohnungen, vier Drei-Raum-Wohnungen und zwei Ein-Raum-Wohnungen vorgesehen, ferner ein Mehrzweck- und Gemeinschaftsraum, barrierefreie Zugänge, ein Aufzug, eine große Terrasse und ein grüner Außenbereich – für letzteren hat Dana Ihm sogar noch ein angrenzendes Grundstück gekauft. Die Pläne der Familie, an diesem Standort Wohnraum für Seniorinnen und Senioren zu schaffen, reichen zurück bis in das Jahr 2009. Die Idee, das historische Gebäude zu sanieren, wurde schließlich zugunsten eines Abrisses und Neubaus verworfen.

Von Christian Kunze