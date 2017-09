Riesenrutsche ist der Hit bei der Dahlener Kirmes

Dahlen. Mit knapp fünf Metern Höhe ragt die aufblasbare Riesenrutsche aus den elf Hüfburgen und den Trampolinen des Kinderlandes deutlich hervor. Angst hat (fast) niemand der jungen Besucher, die diese Attraktionen am Sonnabend gleich nach der Eröffnung der Kirmes und am Sonntag bereits am Vormittag in Beschlag genommen hatten. Dabei kamen die Hüfburgen als Traktor, Schnecke, Giraffe oder Segelschiff daher und boten neben Hüpfspaß in vielen Fällen ein wahres Tobe- und Kletterlabyrinth.

Francis(10) aus Großböhla war an beiden Tagen zwischen Hüfburgen und Trampolinen unterwegs. „Ich habe alles ausprobiert. Am besten hat mir die Riesenrutsche gefallen“, sagte sie.

Eintrittspreis war angemessen

Bei weit gereisten Gästen wie Isabell Schäfer, einem Schmannewitzer Kurgast aus Timmenrode im Harz, herrschte ebenso wie bei Nachbarn – zum Beispiel Grit Barth aus Großböhla – Einigkeit darüber, dass der Eintrittspreis angemessen sei. Dafür werde den Kindern hier viel geboten.

Frank Werner, den Inhaber des Kinderlandes, wird diese Einschätzung sicher freuen. „Mit einfachen Hüpfburgen lockt man heute niemanden mehr“, begründete er die Vielfalt seiner Angebote.

Vielfalt – aber auch Tradition – das sind die Stichworte für die gesamte Kirmes. Ohne Auftritt der Akrobaten des SV Rot-Weiß Dahlen, Lampionumzug oder zünftige Party im Festzelt ist diese Veranstaltung nicht denkbar. Dank vieler Helfer und Sponsoren sowie dem Engagement einer Reihe von Vereinen zog die Kirmes auch in diesem Jahr wieder viele Besucher an.



Von Axel Kaminski