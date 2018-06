Crellenhain

Der Bürger- und Heimatverein Altmügeln-Crellenhain ist immer für ausgefallene Ideen und spektakuläre Einfälle gut. Und so wurde das 5. Crellenhainer Bergfest in diesem Jahr durch die Fußballweltmeisterschaft kurzerhand zu einem Fest rund ums runde Leder.

Seit Monaten hatten die Frauen und Männer um Vereinschef Michael Simbke dafür Ideen gesammelt und nicht nur Mügelns Vereine sowie Unternehmen zum Riesentischfußballturnier herausgefordert. Jedes Team durfte aus fünf Spielern bestehen, die an beweglichen Spielstangen feste Positionen einnahmen. Neun Mannschaften meldeten sich an. „Ich hatte mit einigen Mannschaften mehr gerechnet. Es wäre schön gewesen, wenn mal ein Team aus der Stadtverwaltung hier angetreten wäre“, meinte der Vereinschef am Spielfeldrand. Von hier aus beobachtete er die ersten Partien, bevor er selbst für seine „Crellenhainis“ auf dem 15 mal sechs Meter großen Feld agierte.

Insgesamt 30 Partien

Die Stimmung war einfach zu jeder Zeit der insgesamt 30 auszutragenden Partien prächtig. Lutz Pechnik verstand es, als Moderator zu den jeweiligen Mannschaftsspielen passende Kommentare zu geben und noch dazu bei den Fans für gute Stimmung zu sorgen. Dabei vergaß er jedoch nicht, mit fachlichen Kommentaren gelungene Spielzüge oder Körpereinsatz zu loben.

Im Turnierbüro behielt Annett Schreiber mit Ruhe zu jeder Zeit die Übersicht. Am Ende siegte die Mannschaft der Mügelner Dynamos, die sich im Finalspiel gegen die Mannschaft von Borussia Mönchhof Flachmann durchsetzen konnte.

Russische Spezialitäten im Angebot

Jeder, der am Mittag auf den Crellenhainer Berg kam, wurde sofort vom Fußballfieber gepackt. Auch, weil das Rahmenprogramm ganz auf die Weltmeisterschaft ausgerichtet war. Hüpfburgen als Fußballplatz, Torwandschießen für Kinder, russische Spezialitäten vom Zupfkuchen bis zur Schokolade und den passenden Getränken zur Beköstigung aller, auch so manche Matrjoschka war auf dem Crellenhainer Berg zu sehen. Und noch etwas fiel auf: Nur wenige kamen in „Zivil“. Aber spätestens am Abend, als gemeinsam das Spiel der deutschen Mannschaft beim Public Viewing verfolgt wurde, da hatte sich auch hier das Bild zu Gunsten des Fußballsports geändert. Fans und Anhänger des Sports, wohin man schaute, es fehlte kaum etwas aus dem Repertoire der derzeit überall erhältlichen Fanausstattung.

Eines fiel an diesem Tag auch noch auf: Bei den neun teilnehmenden Mannschaften waren unter den Spielern viele Frauen zu finden.

Von bärbel schumann