Riesige Geburtstagstorte für den Oschatzer Turnverein

Oschatz. Eigentlich müssten auf dieser Geburtstagstorte 170 Kerzen stehen. Doch auf diese Showeinlage verzichteten die Mitglieder des Oschatzer Turnvereins (OTV) und ließen sich das Gebäck aus dem Hause Starke schmecken. Damit startete der Oschatzer Turnverein 1847 nicht nur die sportliche Vereinskirmes, sondern läutete auch des Fest zum 170-jährigen Bestehens des Vereins ein. Eingeladen waren nicht nur die vielen Vereinsmitglieder, sondern auch langjährige Freunde und Partner des Sportvereins. „Es gibt wohl nicht sehr viele Vereine in Deutschland, die ein solches Jubiläum feiern können“, freute der Präsident des OTV Robert Stadler bei der Eröffnung. Wer sich näher mit den historischen Wurzeln des Oschatzer Turnvereins befassen wollte, der fand bei Vereins-Vize Steffen Ulbrich einen kompetenten Ansprechpartner. Um die Geschichte auch mit Exponaten zu veranschaulichen hatten die Mitglieder in der Turnhalle der Grundschule „Collm-Blick“ eine Ausstellung zusammengestellt. Dort waren auch wertvolle originale zeitgenössische Dokumente zu bestaunen – unter anderem eine kolorierte Teilnahmebescheinigung der Oschatzerin Marianne Hampel am Leipziger Turnfest 1913. Neben der Ausstellung wurde bei einer Modenschau eine Auswahl von Sportkostümen präsentiert. Und natürlich gab es auch die Möglichkeit sich am Sponsorenlauf zu beteiligen. Vor allem viele ältere Vereinsmitglieder freuten bei der gemeinsamen Kaffeetafel über den Austausch von Erinnerungen.

Von Hagen Rösner