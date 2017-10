Rot-grün-blinde Rechtsabbieger in Oschatz

Oschatz.



Ja, richtig gelesen – nicht nur in Oschatz verschwinden und verschwinden die clever erdachten Hilfen im Straßenverkehr made in GDR. Auch in den übrigen Städten der ehemaligen DDR und der Bundesrepublik werden Grüne Pfeile zunehmend als Gefahr für die Sicherheit gesehen – und abmontiert. Unter jenen, die den bedrohlichen Blauen, den angeblichen Alternativen am 24. September ihre Stimme gaben, sind nachweislich mehr Männer als Frauen. Und wie es die Genetik will, finden sich unter den Herren deutlich mehr Betroffene der Rot-Grün-Farbschwäche als beim zarten Geschlecht. Jene können bekanntlich die Farben Rot und Grün nicht unterscheiden.

Diese Kerle haben den Wahlerfolg der verdeckten Braunen befeuert. Denn für sie hat der Grüne Pfeil die gleiche Farbe wie das Haltesignal an der Ampel – nämlich rot statt grün. Und welche Farbe hat der markante Pfeil im Parteilogo der AfD? Richtig, er ist rot! Kein Wunder also, dass die doppelt rot sehenden männlichen Autofahrer auch noch in zweifacher Hinsicht rechts abgebogen sind – an der Kreuzung und auf dem Wahlzettel. „Denn, so der Irrglaube jener Menschen, „schließlich bringt uns diese Partei endlich unsere roten – also grünen –Pfeile zurück!“

Von Christian Kunze