Rotes Vorwerk in Oschatz weicht einer Mehrzweckhalle am Leipziger Platz

Oh Schreck, das Rote Vorwerk muss weg – nein, so weit wird es nicht kommen. Dank der neuen Kompetenzabteilung für kreative Aufgaben (KafkA) in Oschatz kann das Haus gerettet werden. Die Lösung lautet: Mehrzweckhalle am Leipziger Platz. Künftig finden sich dort allerhand Angebote unter einem Dach. Und so geht das: