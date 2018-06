Traditionell geht an der Schwetaer Apfelbaumschule das Schuljahr mit einem Theaterprojekt zu Ende. Theater ist an dieser Schule ein Angebot im Rahmen der Ganztagsbetreuung. In der vergangenen Woche ging es in die akute Phase mit täglichen Proben über. Das Ergebnis war am Donnerstag zu sehen.