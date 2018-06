Oschatz/Filderstadt

Das Hochwasser vom Jahr 2002 hat in der Collm-Region seine Spuren hinterlassen. Es sind nicht etwa zerstörte Gebäude, eingebrochene Dämme oder traumatisierte Menschen – es ist eine Freundschaft, zwischen die kein Blatt Papier passt. Es ist die Freundschaft zwischen dem DRK-Ortsverband Sornzig und dem DRK-Ortsverein Filderstadt-Harthausen.

Als 2002 die Elbe über die Ufer trat, mussten Einwohner aus Torgau nach Oschatz evakuiert werden. In der Collm-Stadt wurden die obdachlosen Torgauer von Mitgliedern des Sornziger Verbandes und des Filder-städter Verbandes umsorgt. Diese gemeinsame Aktion hat die 1991 beginnende DRK-Freundschaft gestärkt. Jetzt waren die Filderstädter wieder in Oschatz. Am Freitag schauten sich die Sornziger und die Filderstädter DRK-Leute gemeinsam die Oschatzer Feuerwache an. Begrüßt wurden sie vom Oschatzer Wehrleiter Lars Natzke. „Bei uns hat sich seit dem Hochwasser viel verändert, unsere Wehr hat sich verjüngt und wir haben ein neues Feuerwehrhaus bekommen“, so Natzke.

Gemeinsam mit den Gästen aus der Oschatzer Partnerstadt Filderstadt wurde auch über moderne Feuerwehrtechnik gefachsimpelt. Besonders freuten sich Heinz Hertler vom DRK Filderstadt-Harthausen und Rita Brückner vom DRK Sornzig über das Wiedersehen. Auch der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar begrüßte die Gäste in der Feuerwache und verwies auf die lange und hilfreiche Zusammenarbeit zwischen den Ortsverbänden aus dem Osten und dem Westen.

