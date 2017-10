Rüdiger Preuß wird neuer Schmannewitzer Ortsvorsteher

Schmannewitz. Der Dahlener Stadtrat stellte in seiner Ratssitzung am Donnerstag im Touristischen Informationszentrum das „Vorhandensein eines Ablehnungsgrundes von Roland Dietze zur Niederlegung des Mandates“ fest. Hintergrund dieser Formalie ist, dass Bürger, die für ein Ehrenamt kandidiert haben und gewählt worden sind, dieses nicht ohne weiteres niederlegen können. Die dafür in Frage kommenden „Ablehnungsgründe“ sind in der Sächsischen Gemeindeordnung aufgezählt.

Wie Bürgermeister Matthias Löwe (WHD) darlegte, hatte Roland Dietze in einem Schreiben vom 18. September seinen Wunsch geäußert, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Ortschaftsrat tätig sein zu wollen. Der Stadtrat erkannte diesen Grund an. Bürgermeister Matthias Löwe dankte Roland Dietze für sein Engagement, das weit über den Ortschaftsrates hinausgeht. Er zählte eine Reihe der Angebote auf, die der scheidende Ortschaftsratsvorsitzende für die Kurgäste und Besucher von Schmannewitz ins Leben gerufen und verstetigt hatte, zum Beispiel Wanderungen und Nordic-Walking-Touren. Als Anerkennung überreichte der Bürgermeister Roland Dietze einen Blumenstrauß.

Durch dessen Ausscheiden rückt Thomas Pätzold, der für die Wählergemeinschaft Heidestadt Dahlen im Stadtrat sitzt, in den Ortschaftsrat nach. Er hatte bei der Wahl zu diesem dreiköpfigen Gremium im Jahr 2015 das viertbeste Ergebnis erzielt.

Neuer Vorsitzender des Ortschaftsrates wird Rüdiger Preuß, bisher Dietzes Stellvertreter. Der Bürgermeister verpflichtete ihn an diesem Abend als Ehrenbeamten auf Zeit – bis zum Ende der derzeit laufenden Wahlperiode. Dieses Amt tritt er am 1. November an. Mit dem Wunsch nach einer guten Zusammenarbeit überreichte ihm Matthias Löwe die Ernennungsurkunde.

Von Axel Kaminski