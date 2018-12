Oschatz

Johanna Sophia Lochmann hatte es gut vor 200 Jahren. Die Kaufmannsfrau aus Oschatz hatte immer einen Kutscher. Selbigen erlebten die Besucher des Weihnachtssingens der Werbegemeinschaft auf der Bühne des Neumarkts. Gemeinsam mit der Lochmann selbst wandelte er durch die Adventsgeschichte Grit Jähns, die das diesjährige Singen umrahmte. Eine Stunde lang wechselten sich die Akteure mit den Stimmen der Aegidien Gospel Singers, des Oschatzer Lehrerchores und der Jungen und Mädchen aus dem Kinderheim Borna ab. Jugendliche waren es auch, die Bratwurst verkauften und Taschenlampen, Liedhefte und Kerzen. All das brachten die Elftklässler zugunsten der Abiballkasse an den Mann.

400 Besucher auf dem Neumarkt

Für Katrin Hanel, Hauptorganisatoren der vierten Auflage des Oschatzer Weihnachtssingens, stand schon am verregneten Vormittag des Termins fest: „Wir singen, komme da ein Wetter was wolle“. Pünktlich zum Start des Events hörte es auf, mittendrin fing es wieder leicht an. Das tat der Begeisterung jedoch keinen Abbruch. Rund 400 Menschen kamen auf den Neumarkt. Unter ihnen auch Christian Baumann. Der junge Mann stammt aus der Stadt, studiert in Mittweida Medientechnik und nutzt die Heimkehr zum Fest für einen Abstecher zum Singen. Sein Lieblingslied „Sind die Lichter angezündet“, für ein Hoffnungszeichen in krisenreicher Zeit, ist zwar nicht im diesjährigen Repertoire dabei. Das hält ihn allerdings nicht davon ab, die übrigen Lieder begeistert mitzusingen.

Begeistert mitgesungen

Keine große Überredungskunst bedurfte es auch bei Tina Müller. Die junge Oschatzerin singt begeistert, war bisher unter anderem in der KostBar am Altmarkt und als Mitglied der Aegidien Gospel Singers zu erleben und übernahm auf Bitte Katrin Hanels einige Soloparts.

Der Erlös des diesjährigen Weihnachtssingens kommt den drei Vereinen Ab-ART-ig, E-Werk Oschatz und Sprungbrett Riesa zugute. Wie viel Geld zusammenkam, wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben.

Von Christian Kunze