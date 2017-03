Borna. Der SV Borna hat etwas, worum ihn viele andere Vereine der Region beneiden – steigende Mitgliederzahlen. „In den vergangenen drei Jahren stiegen vor allem die Mitgliederzahlen im Kinder- und Jugendbereich Fußball“, resümiert Vereinsvorsitzender Roland Hammer. Das sei vor allem den Übungsleitern zu verdanken, die regelmäßig zwischen 40 und 50 Kinder und Jugendliche betreuen.

Insgesamt zählt der Verein aktuell 256 Mitglieder und bietet Betätigung für drei Sportgruppen: Gymnastik sowie Tischtennis, Volleyball und Fußball. Froh ist Hammer auch über die 68 passiven Mitglieder, vor allem Ältere, die aus gesundheitlichen Gründen Einschränkungen haben, aber noch regelmäßig ihre Mitgliedsbeiträge zahlen. „Damit ist es uns möglich die Kinder- und Jugendarbeit mitzufinanzieren.“

Doch auch im SV Borna gibt es nicht nur Sonnenschein. Die Abteilung Kegeln sei laut Hammer scheinbar ein aussterbender Sport. Dort sinke die Mitgliederzahl und derzeit gebe es nur 14 Aktive. Auch im Herrenbereich Fußball kämpfe man von Jahr zu Jahr darum, eine Mannschaft zu stellen. „Das ist im Dorf gar nicht so einfach, die Leute zusammenzubekommen“, hat der Vereinschef festgestellt. Und er ist froh, dass der Abteilungsleiter Fußball René Winkler mit seinen Übungsleitern für ein kontinuierliches Training und Spielbetrieb sorgt.

Seit knapp zwei Jahren sei auch ein Aufschwung in der Abteilung Tischtennis zu verzeichnen. „Wir mussten vor zehn Jahren den Spielbetrieb aufgrund des Mangels an Spielern einstellen. Ab September wollen wir nun wieder in den Spielbetrieb mit einer eigenen Mannschaft aus Borna einsteigen. Unser Übungsleiter Matthias Felsch, der das Kindertraining durchführt, hat daran großen Anteil“, lobt ihn Hammer und resümiert: „Wir sind kein Sportverein, der nach hohen Zielen strebt. Uns kommt es darauf an, dass die Mitglieder ordentliche Möglichkeiten zum Ausüben ihres Freizeitsports haben.“

Nicht nur auf den Trainings- und Wettkampfbetrieb konzentrieren sich die Vereinsmitglieder. Höhepunkt im vergangenen Jahr sei laut Hammer das Oktoberfest gewesen, das der Verein erstmals unter seiner Federführung durchgeführt hat. Dabei konnten sie auch die Sportfreunde und Gemeinderäte aus der Partnergemeinde Gailingen in Baden Württemberg begrüßen. Zwischen beiden Gemeinden habe sich in den vergangenen Jahren eine echte Freundschaft entwickelt, die natürlich auch gepflegt werden soll. So ist in diesem Jahr vom 8. bis 10. September ein Gegenbesuch in Gailingen geplant. Interessierte Vereinsmitglieder, aber auch Nichtmitglieder können sich für die Fahrt bis zum 31. März bei Roland Hammer melden.

Im vergangenen Jahr haben die Bornaer damit begonnen, einen Beachvolleyballplatz zu bauen. Das Vorhaben soll in diesem Jahr zum Abschluss kommen. „Die Volleyballer haben alles in die eigenen Hände genommen, von der Idee, der Sponsorensuche bis zur Verwirklichung“, freut sich Hammer. Bei der Umsetzung sei die Mitarbeit möglichst vieler Sportsfreunde gefragt.

Der Vereinschef möchte auch noch diejenigen erwähnen, die stets hinter den Kulissen tätig sind. „Ein Verein funktioniert nur, wenn man Helfer hat, die im Hintergrund die vielen Arbeiten erledigen und die Anlage sauber halten wie Veronika Schneider und ihr Ehemann sowie Hans Lunkwitz, der für die Rasenmahd auf dem Fußballplatz sorgt.“

Zusammenfassend beschreibt Hammer das Vereinscredo: „Spaß am Sport ist unser größtes Ziel. Wir wollen einen Beitrag für ein gutes Miteinander sowie für die Gesundheit leisten.“

Von Heinz Großnick