Schloss Hartenfels in Torgau ist um zwei temporäre Ausstellung reicher. Am Dienstag konnten die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD) gleich zwei Ausstellungen eröffnen, die nicht gegensätzlicher sein könnten – eine exquisite Mini-Schau, deren Protagonist auch schon im Ausstellungstitel enthalten ist: „Ein Gott auf Reisen, der Dresdner Mars von Giambologna“ sowie eine moderne Ausstellung mit dem Titel „Kriege und Feste. Werke aus der Schenkung der Sammlung Hoffmann“. „Der Kontrast ist bei und Programm“, sagt Marion Ackermann, die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.

Kleiner Gott ganz groß

Neben historischen Exponaten wie der Mars von Giambologna aus dem Jahr 1587 sind zeitgenössische Bilder und Installationen aus der Sammlung Hofmann zu sehen. Eines haben beide Themen gemeinsam, sie beschäftigen sich in gewisser Weise mit der künstlerischen Aufarbeitung von Krieg. Und noch eines haben beide Ausstellungen gemeinsam. „Als wir uns vor einem Jahr in Torgau verabredet haben, hier weitere Ausstellungen auszurichten, haben wir nicht gewusst, dass es die Möglichkeit geben wird, den Mars von Giambologna, der ja ursprünglich aus Dresden stammt, anzukaufen. Und wir wussten auch noch nichts von der Schenkung der großen zeitgenössischen Kunstsammlung der Familie Hofmann“, sagte Marion Ackermann.

Hausherr, Landrat Kai Emanuel (parteilos) bestaunte bei der Ausstellungseröffnung nicht nur die wertvolle Bronzefigur aus dem 16. Jahrhundert, sondern zeigte sich sichtlich erfreut, dass die ausgezeichnete Ausstellungskooperation zwischen Dresden und Torgau eine Fortsetzung findet, und zwar in hoher Qualität. „Das Spannungsfeld zwischen moderner Kunst und Alter Kunst hat sich bei vergangenen Ausstellungen schon sehr bewährt und kommt auch dieses Mal zum Tragen“, meinte der Landrat beim Eröffnungsrundgang.

Zu den ersten Besuchern der beiden Sonderausstellungen gehörte auch die Sächsische Ministerin für Wissenschaft und Kunst Eva-Maria Stange ( SPD). „Ich freue mich, dass wir hier auch Werke aus der Schenkung Hoffmann zu sehen bekommen. Die Sammlung ist eine wunderbare Ergänzung zu unserem Bestand“, so die Staatsministerin. Sammlungsgründerin und Stifterin Erika Hoffmann-Koenige hatte für die Ausstellung 15 Werke zum Thema „Kriege und Feste“ aus dem Bestand ausgewählt und konnte sie den ersten Besuchern selbst präsentieren.

Zeitgenössische Kunst auf Wanderschaft

Ursprünglich sollten die zeitgenössischen Werke in einer eigenen Kunsthalle in Dresden dauerhaft gezeigt werden. Das Projekt kam nie zur Umsetzung. Nach der Schenkung im vergangenen Jahr sollen ausgewählte Stücke immer wieder im Kontext der anderen Ausstellungen gezeigt werden. „Hier in Torgau präsentieren wir erstmals in einem umfangreicheren Rahmen Stücke aus der Sammlung. Das haben wir so in Dresden auch noch nicht realisieren können“, bestätigt die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen.

Wer übrigens den „Gott auf Reisen“ auf Schloss Hartenfels besuchen möchte, der muss sich beeilen. Die Schau ist nur bis zum 19. Mai in Torgau zu sehen, dann macht der Gott schon wieder Station in Chemnitz, bevor er im Dezember dauerhaft in Dresden zu sehen sein wird. Die zeitgenössische Ausstellung ist etwas länger in Torgau zu Gast. Sie ist bis zum 3. November zu sehen.

Wem dies nicht reicht, der kann sich in Torgau noch die Dauerausstellung „Standfest, Bibelfest, Trinkfest“ anschauen. Eine Ausstellung über den letzten ernestiner Kurfürst auf Hartenfels – Kurfürst Johann Friedrich.

Von Hagen Rösner