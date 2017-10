Saisonstart der Oschatzer Narren kehrt am 11.11. auf den Neumarkt zurück

Nun also doch wieder ganz so wie einst: Aus dem Plan des Oschatzer Carneval Club (OCC), den närrischen Saisonstart am 11.11. auf dem Altmarkt zu zelebrieren, wird nichts. Statt dessen verlegen die Mitglieder um den neu gewählten Vorstand die Auftaktveranstaltung dorthin, wo sie Tradition hat: Auf den Neumarkt vor das Rathaus.