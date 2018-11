Oschatz

Die geplante Sanierung des Dorfteiches in Altoschatz wird deutlich teurer als geplant. Zu diesem Vorhaben gehört auch der Bau eines neues Kanals zwischen dem Teich und dem benachbarten Flüsschen Döllnitz.

Der Stadtrat hatte die beiden Baumaßnahmen bereits Ende Oktober beschlossen. Die Kostenschätzung lag zu diesem Zeitpunkt bei 80 000 Euro für die Sanierung des Dorfteiches und 199 000 Euro für den Bau des Entlastungskanals. Die öffentliche Ausschreibung (Submission) hat nach Angaben der Stadtverwaltung jedoch Gesamtkosten von 351 364 Euro ergeben – also 72 364 Euro mehr als geplant. „Das ist eine wichtige Maßnahme für Altoschatz“, sagte Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos). Der Hauptausschuss empfiehlt deshalb dem Stadtrat in seiner nächsten Sitzung am 22. November den Auftrag trotz der erhöhten Kosten zu vergeben.

Ausschussmitglied Lutz Ulbrich (CDU) fragte, wann mit dem Bau begonnen werden könne. „Sofort“, antwortete Bauamtsleiter Michael Voigt. Und OBM Kretschmar ergänzte, dass mit Blick auf die Amphibien im Dorfteich der Schlamm in den Wintermonaten aus dem Teich geräumt werden müsse.

Von Frank Hörügel