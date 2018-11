Limbach

Es gibt nicht viele Kirchen, die den Heiligen Martin als Namenspatron haben. Die Limbacher Dorfkirche trägt diesen Namen. Wenn dann der Martinstag genau auf Kirchweih fällt, dann gibt es für die Gemeindemitglieder doppelten Grund zu danken und zu feiern.

Kirchenbänke gut besetzt

Es ist Sonntagnachmittag. Die Kirchenbänke sind gut gefüllt. Nicht nur Limbacher sind zum Gottesdienst gekommen, den diesmal Pfarrerin Christina Moosdorf gestaltet. Auf der Empore der kleinen Dorfkirche haben Posaunenspieler Platz genommen, um den Gottesdienst musikalisch zu begleiten. Auch der Chor der Kirchgemeinde Naundorf, zu der Limbach gehört, wird mit Liedern zu dieser Stunde zu hören sein, um den Kirchweihgottesdienst zu umrahmen.

Martinsfest und Kirchweihfest

Gleich zu Beginn macht Pfarrerin Moosdorf darauf aufmerksam, dass es nicht oft vorkäme, dass Christen an einem Tag in ihrer Kirche das Martinsfest und gleichzeitig auch das Kirchweihfest begehen können. In ihrer Predigt erinnerte Christina Moosdorf an die Geschichte des Heiligen Martin, der auch auf dem Altarbild in Limbach als einer der Bischöfe neben der Maria mit dem Jesuskind auf dem Arm abgebildet ist. Zu seinen Füßen ist ein Bettler auf dem Bild zu sehen.

Teilen mit Schwächeren

Martin hält in einer Hand die Hälfte seines Mantels, den er mit dem Bettler geteilt hat. Kirche stehe heute immer noch dafür, dass Menschen mit anderen, Schwächeren, Hilfsbedürftigen teilen. Sie stehe dafür, sich dieser Menschen anzunehmen und sich um sie zu kümmern. Ein Thema, das heute an Aktualität nichts verloren habe. Deshalb wurde auch das Dankopfer, das im Gottesdienst eingesammelt wurde, geteilt. Die Hälfte geht an Arbeitslosenprojekte der Sächsischen Landeskirche. Die andere Hälfte bleibt in der eigenen Kirchgemeinde und soll für die Erhaltung der Sankt-Martins-Kirche eingesetzt werden.

Nach Gottesdienst Kaffeetrinken

Nach dem Gottesdienst wird zum Kaffeetrinken eingeladen. Ramona Albrecht, die mit ihrem Mann Reinhard zusammen ehrenamtlich das Küsteramt der Kirche ausübt, hat das Kaffeetrinken für die Gottesdienstbesucher organisiert. Denn das gehört zu jedem Kirchweih am Nachmittag traditionell in Familien oder wie in Limbach mit den Gottesdienstbesuchern zu einem solchen Tag.

In der gemütlichen Runde mit selbst gebackenen Kuchen von Limbachern und den ersten Weihnachtsplätzchen erinnert man sich auch an die Geschichte des kleinen Gotteshauses. Ihren Ursprung hat die Kirche vermutlich im Jahr 1460, als sie im gotischen Grundriss erbaut wurde. 1995 hatten Untersuchungen ergeben, dass ursprünglich alle Wände mit figürlicher Malerei gestaltet waren. Die jetzige Bemalung stammt wahrscheinlich aus der Zeit um 1822. In dieser Zeit wurde auch der Kirchturm erbaut.

Spätgotisch ist der Altrarschrein, der 1963 zufällig hinter einer Verkleidung entdeckt wurde, dem jedoch aber die Seitenflügel fehlen. Ansonsten ist die kleine Kirche in Limbach sehr schlicht und einfach gehalten.

Von Bärbel Schumann