„Welches Schweinderl hätten S´ denn gern?“, fragte Robert Lemke einst in der Kult-Ratesendung „Was bin ich?“. In der Collm-Region stellt sich eher die Frage, wofür Sau und Co. gebraucht werden. Denn, so wissen wir seit dieser Woche, die 8000 Ringelschwänze für die neue Anlage in Gaunitz dienen der Produktion – nicht der artgerechten Haltung.