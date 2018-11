Cavertitz

Jagdpächter Theo Steinle wurde am Sonntagmorgen zu einem Schafsriss gerufen. Der in Klingenhain lebende Eigentümer mehrerer frei lebender Schafe hatte ihn über dieses Vorkommnis verständigt.

Anhand der Spuren neben dem Fundort ist sich Theo Steinle sicher, dass das Schaf von einem Wolf gerissen wurde. Das Ereignis schien beim Auffinden des Schafes schon ein paar Tage zurückzuliegen, da ein Großteil der Knochen bereitsabgenagt war.

Der Fundort liegt am Ortsrand von Cavertitz, hinter der Kartoffellagerhalle, in Richtung Klingenhain. Schon mehrfach hätten Jäger bei Cavertitz sowie zwischen Bucha und Zeuckritz Wölfe beobachtet. Dass sie so nah am Ort auf Jagd gingen, würde die Anwohner erheblich verunsichern.

Im Landratsamt Nordsachsen ist der Fall nicht bekannt. Zumindest sei bis zur Wochenmitte kein Wolfsriss bei Cavertitz angezeigt worden. Diesen Schritt müssten Eigentümer gehen, wenn sie für ihren Verlust entschädigt werden wollen. Ob so eine Meldung jedoch Sinn macht und tatsächlich erfolgen wird, wenn die Tiere nicht innerhalb eines Weidezaunes gehalten wurden, steht auf einem anderen Blatt.

Nach Angaben des Kontaktbüros Wölfe in Sachsen gab es im Monitoringjahr 2017/18 in der Dahlener Heide ein Wolfsrudel mit zwei Welpen. Für das laufende Beobachtungsjahr geht man von einem Rudel mit vier Welpen aus. Als offiziell nachgewiesen gilt der Wolf in dieser Region seit dem Jahr 2016.

Von Axel Kaminski