Die Gartenbaumschule Müller in Oschatz wird auch in diesem Jahr wieder Unterstützern von Schülern bekommen, die mit einem Ferienjob ihr Taschengeld aufbessern wollen. Die Rosen-Veredelungs-Zeit bricht an. Doch was muss alles beachtet werden, wenn ein Schüler einen Ferienjob machen möchte?