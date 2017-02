Oschatz/Köln/Berlin. Morgen Abend ist Lucie Heinze wieder im Einsatz. Die aus Oschatz stammende Schauspielerin ermittelt als Anneliese Deckert in der dritten Folge der ZDF-Serie „Professor T.“. Diesmal geht es in „Mord im Hotel“ um den Schönheitschirurgen Hendrik Maas, der in einem Hotelzimmer erschossen wurde. Die Folge am vergangenen Sonnabend sahen 4,56 Millionen Zuschauer. Die OAZ befragte Lucie Heinze zu ihrer Rolle in „Professor T.“.

Seit Ihrer Rolle in der Tatort-Folge mit den Kölner Kommissaren im Herbst 2014 waren Sie nicht mehr als Ermittlerin im Einsatz. Welchen Grund hatte die Pause?

Es gibt ja nicht ausschließlich nur Ermittlerjobs beim Film. Ich habe zum Beispiel „EichwaldMdB“ gedreht, wo es um das Abgeordnetenbüro eines Mitglieds des Bundestags geht. Oder den Kinderfilm „Fünf Freunde 4“ in Tunesien. Wenn man immer nur „Polizei“ spielen würde, dann wäre das doch auch langweilig…

Wie sind Sie zu der Rolle in Professor T. gekommen und was hat Sie daran gereizt?

Ich wurde ganz klassisch zum Casting eingeladen und habe dann diese Rolle auch bekommen. Besonders gereizt hat mich die Arbeit mit Matthias Matschke, der die Titelrolle spielt.

In welcher Rolle werden Sie als nächstes zu sehen sein?

Darüber darf ich leider noch nicht sprechen…

Von Frank Hörügel