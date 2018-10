Torgau

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in Torgau stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Beim Versuch, den Sachverhalt zu klären, gerieten der Fahrer (26) eines Mazda und ein Ehepaar (66/65) in Streit. Darauf wurde ein Zeuge (50) aufmerksam und wollte schlichten, doch die Auseinandersetzung verschärfte sich sogar, so die Polizei.

Zunächst wurde wohl der junge Mann gegenüber dem älteren Paar und dem Zeugen handgreiflich, woraus sich zwischen den vier Personen eine Schlägerei entwickelte. Verletzungen trugen am Ende das Ehepaar und der 50-Jährige davon; sie mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Tatverdächtige verließ den Ort, konnte jedoch später von Polizeibeamten in der Wohnung seiner Mutter gestellt werden. Da die Gesetzeshüter Atemalkohol wahrnahmen, musste der 26-Jährige pusten – das Testgerät zeigte 1,62 Promille an.

Polizeibeamte haben die Ermittlungen aufgenommen.

Von LVZ