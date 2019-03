Ganzig/Kambodscha

Eine Motorradtour, mystische Tempel, Strandurlaub und ein Wiedersehen mit der Familie – darüber berichtet Sophie Jähnigen aus Ganzig, die auf ihrer Weltreise auch in Vietnam und Kambodscha Station gemacht hat.

5, 4, 3, 2, 1 - Happy New Year. Es ist der 5. Februar 2019, gerade eine Minute nach Mitternacht und es ist für mich der zweite, erste Tag im Neuen Jahr. Ich bin in Ho-Chi-Minh-Stadt (besser bekannt als Saigon) in Vietnam. Alles ist auf den Beinen um „Lunar New Year’ zu feiern, das Fest zur Jahreswende nach dem chinesischen Mondkalender. Es ist laut in der Stadt. Saigon ist eine einzige, riesige Disco. Die Stimmung ist ausgelassen und so sage ich auch nicht Nein, zu einem Gläschen Schlangenschnaps. Das Gift der Schlange soll durch den Alkohol denaturiert werden. Angeblich. Außerdem soll das nun ungiftige Gift der Schlange so ziemlich jede Krankheit heilen. Angeblich. Augen zu und durch, für ein Gesundes Neues Jahr!

Einladung zum Neujahrsempfang

Bis vielleicht um drei feiere ich mit neu gewonnenen Freunden, bis ich es endlich ins Bett schaffe. Dabei muss ich um sieben schon wieder aufstehen. Denn die vietnamesische Familie einer Freundin hat mich zum Neujahrsempfang eingeladen. Start ist früh morgens 8.30 Uhr und eine Stunde Fahrtweg muss ich einplanen. Zu spät kommen will ich aber nicht. Also quäle ich mich raus. Natürlich bin ich typisch deutsch die Einzige, die pünktlich ist. Der Rest der Familie trudelt etwa eine Stunde später ein. Indes habe ich mich schon durch die vietnamesischen Süßigkeiten probiert und einen vietnamesischen Kaffee getrunken. Dieser wird traditionell mit Kondensmilch serviert und ist sehr stark. Über Geschmack lässt sich sicherlich streiten. Aber jedenfalls bin ich jetzt wach für das bevorstehende Fotoshooting der Familie. Traditionell kommt die ganze Familie zusammen, um Gruppenfotos zu machen, gemeinsam zu essen und natürlich sich ein glückbringendes Neues Jahr zu wünschen.

Geld für ledige Familienmitglieder

Außerdem werden rote Geldumschläge an alle unverheirateten Familienmitglieder, mich eingeschlossen, verteilt. Dann werden die Spielkarten ausgepackt und wir spielen ein Spiel, das mir absolut fremd ist. Ich bekomme drei Karten. Und ohne dass ich so richtig sagen kann, was als nächstes passiert, bin ich auf einmal um 140 000 vietnamesische Dong reicher. Ein guter Start für das neue Jahr, sagt man mir. Ich nenne es eher Anfängerglück.

Wahrscheinlich sind all diese Erlebnisse der Grund, warum ich mich in die pulsierende Stadt Saigon so verliebe. Auch wenn mir hier fast meine Handtasche geklaut worden wäre. Ein vorbeifahrender Mopedfahrer hatte versucht, sie mir zu entreißen. Zum Glück erwischte er sie nicht richtig, so dass sie nur zu Boden viel.

Ein absoluter Kontrast zu der lauten Stadt ist dann mein Ausflug in den Norden Vietnams und zur Halong-Bucht im Nordwesten. In der Provinz Ha Giang mache ich eine dreitägige Motorrad-Tour. Mein Fahrer heißt „Fu“ und manövriert uns gekonnt die Serpentinen hinauf und herunter. Die Landschaft ist einfach atemberaubend und ich komme aus dem Staunen kaum heraus. Grüne Reisfelder, eine beginnende Kirschblüte und tolles Wetter machen den Ausflug zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Mystische Aussicht bei sengender Hitze

Ähnliche Gefühle hinterlassen die berühmten Tempelanlagen Angkor Thom und Angkor Wat in Kambodscha. Gemeinsam mit meinen Eltern, die mich das zweite Mal auf meiner Reise besuchen, erkunde ich die größte Tempelanlage der Welt. Einst lebten hier die Khmer. Was dann mit ihnen passierte und warum sie die Tempel verließen, weiß bis heute niemand. Doch über die Jahrhunderte eroberte der Dschungel sich sein Gebiet zurück und überwucherte die alten Tempelbauten. Und auch wenn man heute wieder einen Großteil der Tempel freigelegt hat, findet man immer noch riesige Bäume, die mitten in den einstigen heiligen Stätten stehen. Ehrfürchtig steigen wir die Treppen hinauf. Die Aussicht: Mystisch. Faszinierend. Fast vergisst man die 40 Grad im Schatten, die einem auch ohne sportliche Betätigung bereits die Schweißperlen auf die Stirn treiben.

Zur Verarbeitung all der Eindrücke genießen wir, wieder zurück in Vietnam, noch eine Woche Strandurlaub in Mui Ne. Dann fliegen meine Eltern wieder Richtung Heimat und ich mache mich auf den Weg nach Indien. Meine vorletzte Station auf meiner Weltreise, bevor es auch für mich wieder nach Hause geht.

Von Sophie Jähnigen