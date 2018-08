Torgau

Nachdem Wetterfahne und Turmkugel wieder auf dem Hausmannturm montiert wurden, ist das Torgauer Schloss Hartenfels wieder komplett. Die beiden Wahrzeichen des höchsten Schlossturmes waren beim Januar-Sturm Frederike schwer beschädigt worden und mussten deshalb abgenommen und restauriert werden.

In der Turmkugel waren im Zuge der Demontage vier Dokumentenhülsen aus den Jahren aus den Jahren 1928, 1933, 1971 und 2000 entdeckt und geöffnet wurden. Diese vier Kartuschen wurden nun von Landrat Kai Emanuel ebenso wieder in der Turmkugel verstaut, wie eine zusätzliche fünfte. „Genauso gespannt, wie wir bei der Durchsicht der Zeitdokumente aus den früheren Epochen waren, werden künftige Generationen in die heute befüllte Hülse schauen“, sagte der Landrat.

Er versenkte aktuelle Dokumente wie Zeitungen aus dem Landkreis Nordsachsen und eine Fotodokumentation ebenso wie einen kompletten Satz aktueller Euro- beziehungsweise Cent-Münzen. Danach entschwebten die Fachleute der Metalldrückerei Thomas Müller aus Wurzen mit Hilfe eines Spezialkrans der Magdeburger Firma FAB in exakt 61 Meter Höhe, um zunächst ein metallenes Grundgerüst, den Blitzschutz und schließlich Turmkugel sowie Wetterfahne wieder am angestammten Ort hochoben über der Elbe zu befestigen. „Wir freuen uns sehr, pünktlich vor dem Tag der Sachsen in Torgau unser Schloss Hartenfels wieder in voller Pracht präsentieren zu können“, ergänzte Emanuel. Seit den 1990er Jahren ist Hartenfels der Sitz der Kreisbehörde. In den vergangenen 25 Jahren wurden mehrere Millionen Euro in die Schlosssanierung gesteckt.

Von Hagen Rösner