In der Ratssitzung am Montag gab Bürgermeister Michael Reinhardt (parteilos) mehrere Neuigkeiten zur Schlossschule in Hof bekannt. Zwar sei aufgrund des neuen Schulgesetzes des Freistaates eine Schließung nicht an der Tagesordnung, dennoch würden einige Auflagen Kopfschmerzen bereiten.