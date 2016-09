Leuben. Geldsegen für den Schlossverein: Das Team um Marek Schurig erspielte beim Wettstreit mit anderen mitteldeutschen Schlossvereinen im MDR-Fernsehen den Hauptpreis (wir berichteten). OAZ sprach mit dem Vereinschef.

Der Schlossverein erhält 200 000 Euro der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Wann können Sie auf das Geld zugreifen?

Die Stiftung richtet ein Konto ein, sobald der gemeinsame Fördervertrag unterzeichnet ist. Das Geld müssen wir zur denkmalgerechten Schlosssanierung einsetzen. Förderer und Gönner können einzahlen und so die Summe erhöhen.

Wofür werden Sie das Geld verwenden?

Wir wollen alle Fenster des Wasserschlosses erneuern. Wenn noch Geld übrig ist, werden wir den Rest in die Fassade investieren. Entscheidend ist dabei die Zusammenarbeit mit der Denkmalschutzbehörde des Landkreises. Fenster ist nicht gleich Fenster. Unser großer Vorteil ist: Durch die große Öffentlichkeit im MDR sind wir beim Denkmalamt kein unbeschriebenes Blatt mehr. Leuben hat ein überregionales Gesicht bekommen.

Haben Sie damit gerechnet, das Finale zu erreichen – und zu gewinnen?

Ganz ehrlich: Nein. Unser Ziel war es, das Halbfinale zu erreichen und 75 000 Euro in der Tasche zu haben. Der Rest war großes Glück – und die richtige Mischung im Team. Wir hatten für jede Disziplin, die gefragt war, einen Experten mit im Boot.

Viele Menschen haben die Vereinsduelle in TV und Presse verfolgt, in sozialen Medien geteilt. Hat diese Unterstützung zum Erfolg beigetragen?

Auf jeden Fall. Während der Dreharbeiten mit dem Team des Mitteldeutschen Rundfunks versicherte man uns, wir seien die Mannschaft mit dem jüngsten Altersdurchschnitt. Die Sendung, die in Leuben aufgezeichnet und am 5. September ausgestrahlt wurde, hatte gar die höchste Einschaltquote in ganz Mitteldeutschland. Das macht einen schon stolz.

Was nehmen Sie – außer dem Hauptgewinn – aus dem Wettbewerb mit?

Jeder, der um das Geld kämpfte, war mit ebenso viel Herzblut dabei wie wir. Es gab Konkurrenz, aber im Grunde verbündete uns alle eine Absicht. Besonders zu dem Verein aus Gröditz bei Bautzen hat sich eine Freundschaft entwickelt.

Christian Kunze

Von Christian Kunze