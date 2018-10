Dahlen

Mit Freuden nahm Bürgermeister Matthias Löwe am Donnerstagabend die Anerkennung für den Kur- und Erholungsort Schmannewitz von Barbara Meyer vom Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr entgegen. Bereits Anfang Februar war der Beirat in Schammewitz vor Ort. „Alle waren sehr beeindruckt davon, was hier entstanden ist und wie es sich in den Jahren entwickelt hat. Dabei wurden viele Faktoren berücksichtigt.“ Barbara Meyer zählte die Vorzüge der Region auf und benannte dabei die vielen Wandermöglichkeiten, die Natur mit Wissensvermittlung, das bäuerliche Museum, die barocke Dorfkirche, die Bockwindmühle und einiges mehr. Durch die verschiedenen Kriterien sollen die hohen Qualitätsstandards erfüllt werden. Nicht alle geprüften Orte konnten diesen standhalten. Schmannewitz ist der zehnte Erholungsort in ganz Sachsen, der es geschafft hat, den Titel des staatlich anerkannten Erholungsortes zu verteidigen.

Staatlich anerkannter Erholungsort

„Die Dahlener Heide und Schmannewitz verbindet eine lange Tradition als Ort für Erholung, die 1882 mit dem Sommerfrischebetrieb ihren Anfang nahm. So entwickelte sich der Ort über Jahrzehnte zum FDGB-Ferienort und stand mit dem Ende der DDR vor neuen unbekannten Herausforderungen“, sagte Bürgermeister Löwe. Mit der Ansiedelung der beiden Reha-Kliniken wurden neue Perspektiven im wirtschaftlichen und touristischen Bereich eröffnet. „Umso wichtiger war es, den Status als Erholungsortes für Schmannewitz auch zukünftig zu erhalten und die damit verbundenen Herausforderungen anzunehmen“, betonte der Bürgermeister. Im Oktober 2005 konnte Schmannewitz den Bescheid zur staatlichen Anerkennung als Erholungsort in Empfang nehmen. Nun hatte der Ort zehn Jahre Zeit, sich zu entwickeln und dem Status „Erholungsort“ gerecht zu werden. Ende Oktober 2017 konnte die erforderliche Fortschreibung der Entwicklungskonzeption zur Bewertung eingereicht werden. Mit Erfolg, denn der Erholungsort konnte mit neuen Projekten den heutigen Ansprüchen und Erwartungen an einen modernen Erholungsort gerecht werden und Matthias Löwe am Donnerstag die Anerkennungs-Urkunde entgegennehmen.

Botschafter des Ehrenamts

Doch diese Übergabe war nur ein Teil des Abends. Denn zum ersten Mal fand ein Bürgerempfang statt. „Ich habe diesen ins Leben gerufen, um Menschen zu ehren, die viel Zeit und Energie einsetzen, um andere Menschen zu unterstützen, ihnen zu helfen und für sie da zu sein: Menschen, die sich ehrenamtlich um Mitmenschen kümmern.“ Dieser Bürgerempfang sollte der erste von vielen sein, denn es ist geplant, jährlich hierzu einzuladen. „Wir wollen verdiente Mitmenschen würdigen und auszeichnen. Menschen wie du und ich. Menschen, die das Rückgrat eines Vereins bilden, aber oft nach außen hin nicht so stark in Erscheinung treten. Das Ehrenamt braucht Anlaufstellen und Qualifizierungsangebote. Und – was nicht weniger wichtig ist – das Ehrenamt braucht eine Kultur der Anerkennung und Wertschätzung“, erklärte der Bürgermeister und zitierte dabei Hans Christoph von Rohr: „Kapital lässt sich beschaffen, Fabriken kann man bauen, Menschen muss man gewinnen.“ Das gälte insbesondere für das Ehrenamt. Zwei von diesen Bürgern wurden zu „Botschaftern des Ehrenamtes“: Karl Berger, der Vorsitzende des Dahlener Schloss- und Parkvereins und Helmut Darnstädt vom Verschönerungsverein, der den Holzweg in und um Schmannewitz mit ins Leben gerufen hat. Zudem nutzte Matthias Löwe die Gelegenheit, um einigen Vereinen eine kleine Zuwendung zukommen zu lassen: Dahlener Carneval Club, MSC Dahlen, FSV Wacker Dahlen sowie SV Rot-Weiß Dahlen. Im Anschluss der Veranstaltung wurde zum Buffet geladen und Gespräche geführt.

Von Kristin Engel