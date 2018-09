Schmannewitz

Tatsächlich kostete am Sonntag die Teilnahme bei diesem Wetter ein gewisses Maß an Überwindung.

Zur Galerie Zum 25. Mal gingen die Heidewalker auf Tour.

Natürlich waren die 23 Starter nicht mit Skistöcken und nicht im Spaziergänger-Tempo unterwegs. Neben dem Naturerlebnis, das auf den Strecken rund um Schmannewitz intensiver ist als bei einem Training in der Stadt, steht der Anspruch, dem Körper etwas abzuverlangen auch bei dieser Sportart im Mittelpunkt. Dazu konnten die Teilnehmer zwischen der „kleinen“ Strecke über neun Kilometer und der großen über 18 Kilometer wählen. Zudem bestand die Möglichkeit, durch die Wahl einer Abkürzung auf der großen Strecke eine mittlere Distanz von zwölf Kilometern zu absolvieren. Dabei musste sich niemand allein in der Dahlener Heide orientieren. Alle Touren wurden – wie bei jedem Heide-Walking – von Trainern oder Instrukteuren begleitet. Dass diese Veranstaltung gut organisiert ist und durch sehenswerte Landschaft führt, hat sich herumgesprochen.

Ehrung für langjährige Unterstützer

Neben Schmannewitzern, Dahlenern und Oschatzern waren auch Teilnehmer aus Torgau, Wurzen und Riesa am Start. Bevor sie auf die Strecke gingen und noch vor der obligatorischen Erwärmung nutzte Mitorganisator Frank Jahn den Anlass des 25. Heide-Walkings, um langjährigen Unterstützern dieser Veranstaltung mit netten Worten und einem kleinen Präsent zu danken. Zu den so Gewürdigten gehörten Heike Siegert und Roland Dietze, die als Trainer seit dem ersten Heide-Walking im September 2006 an dieser Veranstaltung mitwirken.

Nachdem Frank Jahn seine Liste abgearbeitet und Heidekönigin Patricia I. rund ein Dutzend Geschenke übergeben hatte, dankte Bürgermeister Matthias Löwe Frank Jahn für dessen Engagement. Aus den Händen der Heidekönigin erhielt er eine mit Heide bepflanzte Blumenschale.

Gesundheitsangebote rund um den Lauf

Über die Jahre haben sich eine Reihe von Gesundheitsangeboten rund um das Heide-Walking entwickelt. Dazu gehört zum Beispiel die vom DRK abgesicherte Blutdruckmessung für alle, die das gern vor und nach dem Lauf in Anspruch nehmen möchten. Neu war diesmal eine angebotene Körperfettanalyse mit Bio-Impedanzmessung.

Einen ganz besonderen Einsatz hatten bei der 25. Auflage des Heide-Walkings Torsten und Andrea Häntzsch sowie Lolita Wiesner von der Sportgemeinschaft Schmannewitz zu absolvieren. Sie bereiteten das aus Anlass des Jubiläums vom Rewe-Markt Sandra Burkhardt in Dahlen zur Verfügung gestellte Obst im Unterstand an Brehms Ruh mundgerecht auf. Diese Überraschung kam bei den trotz der Regenschauer zumeist gut gelaunten Läufern gut an und wurde von ihnen gelobt.

Von Axel Kaminski