Wermsdorf/Wladiwostok

Gundolf Schmidt aus Wermsdorf und Günter Schmidt aus Collm haben ihr Ziel erreicht: Mit der Transsibirischen Eisenbahn sind sie bis Wladiwostok gekommen, wo Günter Schmidt am Marathon teilgenommen hat. Doch nicht nur er schnürte die Laufschuhe, auch Gundolf Schmidt ging an den Start. Davon berichtet sein Collmer Namensvetter:

Konsequent eine Stunde pro Woche

Unser Gundolf will also ein Marathonläufer werden. Falsch, er will einen Halbmarathon laufen. Wir Ultraläufer nennen so etwas Bambinilauf. Von null auf 21 Kilometer – da muss man trainieren. Gundolf hat sich dazu einen erfahrenen Trainer gesucht. Es war goldrichtig, das er sich für mich entschieden hatte. Für ihn, weniger für mich. Denn er läuft nicht gern. Eine gute Voraussetzung für eine Läuferkarriere ist das eher nicht. Vor sechs Monaten fand das erste Training im Wermsdorfer Wald statt.

Selfie der einzigen Deutschen im Wettkampf. Quelle: privat

Nach zwei Monaten schaffte er schon eine Stunde. Beachtlich, bei einem Trainingstag pro Woche. Die Hartnäckigkeit, die ihm beim Training etwas fehlte, zeigte er in der Einhaltung der einen Stunde pro Woche. Keine Minute mehr. Dann kam unsere große Reise. Gundolf sagte sich, wenn ich so einen Trainingsaufwand betreibe, dann laufe ich meinen ersten Halbmarathon natürlich nicht auf dem Rennsteig, nicht in Berlin oder New York, dann soll es schon etwas Besonderes sein. Klar, dort wo jeder laufen will, in Wladiwostok!

Training in Moskau und am Jenissei

Kann aber auch sein, dass er Wladiwostok wegen der einfachen Anreise gewählt hat. Flug bis Moskau, von da aus sieben Tage mit der Transsibirischen Eisenbahn. Im Normalfall, wir haben drei Wochen gebraucht wegen der Trainingsläufe am Jenissei, am Baikal und an der Selenga. Na gut, die Besichtigung einiger touristischer Highlights war auch dabei.

Erstes Training in Moskau. Nächstes Trainingslager: Krasnojarsk. Das liegt schon in Sibirien. Am Jenissei sind wir gemeinsam gelaufen. Auf der Uferpromenade, die teilweise sogar über eine Tartanbahn verfügte. Ja, liebe Läufer, das ist Russland! Ob sich meine schlecht bezahlte Trainertätigkeit gelohnt hat, muss Gundolf selbst erzählen, hier sein Bericht:

Das Leben hat mich wieder. Zwischendrin hatte ich bei den 21,1 Kilometer doch ab und zu ein Wehwehchen. Die Autobahn war gesperrt mit LKW und Polizei, es hätte mich nicht gewundert, wenn an einer Kreuzung auch mal ein Panzer gestanden hätte. Das Feld zog sich bald auseinander und irgendwann wusste ich, mit wem ich laufen kann. Japan und Deutschland bildeten ein ungewolltes Team, noch flankiert von einem jungen Russen.

Holde Weiblichkeit hilft ins Ziel

Doch ohne die holde Weiblichkeit hätte ich den Lauf nicht so gut überstanden. Alle hatten hübsche Beine, dies half mir, so manchen Kilometer zu überwinden. Waren es erst starke Anstiege, die mir zu schaffen machten, waren es am Schluss die Abfahrten, die mich fast zur Aufgabe zwangen. Der Regen war meiner Stimmung nicht abträglich, aber Zuschauer gab es so gut wie keine.

Gundolf Schmidt läuft in Wladiwostok den Halbmarathon. Quelle: privat

Erst am Ziel kam Stimmung auf, getrieben von einigen Cheerleadern schaffte sogar ich es, meinen selbst gewählten Streckenrekord von drei Stunden zu unterbieten. 2.54 Stunden war ich gelaufen. Zwei Deutsche waren auf den Strecken jeweils bei 3500 anderen Startern unterwegs. So habe ich sogar in der deutschen Wertung gewonnen. War ja kein anderer da. Der andere Deutsche lief ja den Marathon. Die meisten kamen aus Russland, Korea, Japan und China. 400 Helfer taten ihr Bestes bei Regen und Wind.

Mein erster Halbmarathon war sicherlich für lange Zeit mein letzter. Danke an meine Trainer Günter Schmidt und Harald Hoßbach, aber ohne mein Ausdauertraining auf dem Lutherweg in Hessen und mein Bergwandertraining am Baikalsee hätte ich alt ausgesehen. Übrigens, das Durchschnittsalter lag bei 30.

Von Gundolf Schmidt Günter Schmidt