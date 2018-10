Oschatz

Unbekannte Täter haben auf dem Rad- und Fußweg in der Friedrich-Naumann-Promenade/Leipziger Platz in Oschatz in roter Farbe zweifach das Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation aufgetragen. Das Dezernat Staatsschutz hat nunmehr die Ermittlungen in dem Fall übernommen, wie die Polizei mitteilte. Die Stadtverwaltung Oschatz wurde informiert, um die Symbole umgehend beseitigen zu lassen.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz, Theodor-Körner-Str. 2, 04758 Oschatz, Tel. 03435 650100, zu melden.

Von LVZ